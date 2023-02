Música de The Last of Us foi cantada por filha do criador da série

Alerta de spoilers

O sexto episódio de The Last of Us acaba de forma bastante trágica e desesperadora. Joel é gravemente ferido e cai do cavalo, com a série deixando no ar se ele sobrevive, ou não (clique aqui para saber o que vai acontecer).

Nesse trecho final, ouvimos uma versão de Never Let Me Down Again, cantada originalmente pelo Depeche Mode. O criador da série, Craig Mazin, revelou no podcast oficial da série que esse cover escutado no episódio foi cantado por ninguém menos que sua filha, Jessica Mazin, e ele tinha uma ideia bem clara em mente quando decidiu incluí-la no seriado.

“Eu tive essa ideia de que, no final deste episódio, quando Ellie está olhando para Joel, e esta é a pessoa – ela estava em uma jornada com ele, e ele a decepcionou, mesmo que seja ‘nunca mais me decepcione’. É assim que acontece”, explicou Mazin. “Eu queria reapresentar essa música, mas nesse ponto de vista de tristeza e perda. E eu também queria ouvir uma voz feminina cantando para ecoar Ellie”.

“Você pode passar meses entrando em contato com várias pessoas de todos os níveis de fama tentando fazer isso, mas eu tinha um garota do outro lado do corredor em minha casa que eu sabia que poderia arrebentar com essa música. Então eu enviei a ela a música e eu disse: ‘Jessie, você pode fazer um cover disso que é assombroso e lento e sobre uma filha lamentando a perda de seu pai? Apenas tenha isso em sua mente enquanto você faz isso.'”

Mazin também revelou que esse cover será lançado junto com a trilha original de The Last of Us.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

