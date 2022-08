Música de The Witcher significa mais do que você pensa

Um detalhe muito curioso e interessante está em The Witcher e você pode nem ter percebido. O destaque em questão: a música-tema da série.

A música-tema de The Witcher se chama “Geralt de Rívia”, e naturalmente é tocada durante a introdução dos episódios.

No entanto, você já percebeu que a melodia pode variar um pouco? É uma curiosidade bacana que o Looper destacou em uma nova matéria.

Acontece que o tom da música-tema de The Witcher quase nunca é o mesmo. Ele muda para combinar com o tom do episódio em questão.

Música-tema varia de acordo com o episódio

A “versão original” é um tanto épica, mas o ritmo também mudou para sombrio e até mesmo melancólico.

Alguns episódios nem mesmo têm a música-tema em sua introdução. É um detalhe muito inteligente, já que serve como uma maneira de preparar o público para as emoções do episódio que será mostrado, mesmo que o público nem perceba direito.

Atualmente, as gravações da terceira temporada de The Witcher estão em andamento, com Henry Cavill reprisando o seu papel como Geralt de Rívia.

The Witcher está disponível pela Netflix.

