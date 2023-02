Namorada da atriz Thalita Carauta vive triângulo amoroso em As Five

Já disponível no catálogo do Globoplay, a 2ª temporada de As Five tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma. Os episódios inéditos introduzem novas personagens, e uma delas é Maura, uma advogada que se envolve com Ellen e Lica. Maura é interpretada por Tay O’hanna, que na vida real, é namorada da atriz Thalita Carauta.

“Cinco amigas precisam lidar com as mudanças e questões da entrada na vida adulta. A união que parecia inabalável encontra uma grande prova com a presença de uma nova pessoa”, afirma a sinopse oficial de As Five.

Keyla, Tina, Lica, Ellen e Benê, as 5 protagonistas de As Five, são interpretadas, respectivamente, por Gabriela Medvedovski, Ana Hikari, Manoela Aliperti, Heslaine Vieira e Daphne Bozaski.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o papel de Tay O’hanna na 2ª temporada de As Five; confira!

Tay O’hanna protagoniza triângulo amoroso na 2ª temporada de As Five

A atriz brasileira Tay O’hanna desempenha um papel muito importante na 2ª temporada de As Five, que acaba de estrear no Globoplay.

O’hanna dá um show de atuação como Maura, uma advogada que vive um triângulo amoroso com as amigas Ellen e Lica.

Em um papo recente com o site Terra, a atriz descreveu a importância e o estilo de sua personagem em As Five.

“Ela está entrando para dar uma movimentada e para trazer um certo olhar de maturidade para algumas questões que as meninas vão tendo ao decorrer da trama, principalmente nesse encontro dela com a Ellen e com a Lica”, comentou a atriz.

Uma coisa é certa: Maura tem tudo para agitar a trama da 2ª temporada de As Five, disponível no Globoplay.

“Maura chega para movimentar a relação do quinteto”, diz O’hanna, que também é conhecida por atuar na série Segunda Chamada, da Globo.

Em meio às gravações da produção, que é ambientada em uma escola pública de baixo orçamento, Tay O’hanna conheceu a namorada Thalita Carauta (veja abaixo uma foto das duas).

Também famosa por atuar em projetos da rede Globo, Carauta é conhecida como a divertida Mauritânia da novela Todas as Flores.

Nas redes sociais, Thalita Carauta não poupa elogios à performance da namorada em seus projetos artísticos.

Além de interpretar Maura na 2ª temporada de As Five, Tay O’hanna vive a cantora e compositora Leci Brandão no musical Na Palma da Mão, com sessões do Sesc Copacabana.

“Tay ilumina tudo com sua voz de delicadeza selvagem. Ela canta firme e livre. Tem feitiço e encanto”, afirmou Carauta em uma postagem no Instagram.

A 2ª temporada de As Five está disponível no Globoplay.

