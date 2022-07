Não é Ezra Miller; ESSE é o Flash mais importante da DC

O Flash é um dos personagens mais populares da DC. No entanto, a sua jornada no cinema foi um pouco complicada.

Por anos, a Warner Bros. fracassou em sua tentativa de trazer o Flash para o cinema. Foram muitos os projetos que acabaram sendo engavetados ou completamente cancelados.

Quando aconteceu a sua chegada ao DCEU, Ezra Miller foi definido como o seu intérprete. A abordagem do ator dividiu um pouco os fãs, mas este não é o maior problema.

Fora das telas, o ator se provou uma figura muito controversa. Os tempos de complicações para o Flash no cinema podem estar voltando.

Por outro lado, na TV, as coisas são muito diferentes. A série The Flash teve início em 2014 e, apesar de ter perdido o seu brilho com o passar dos anos, Grant Gustin ainda se destaca como Barry Allen.

Muita coisa pode ser dita sobre a qualidade do seriado, mas o ator nunca foi um dos problemas. Ele se consolidou como Flash, acima de tudo porque teve tempo para isso.

Um destaque positivo em uma série cheia de problemas

Com uma alta popularidade, o Flash de Grant Gustin se destaca como a versão mais bem recebida do personagem.

Isso também o torna o Flash mais importante da DC, embora a sua jornada possa estar chegando ao fim. A série The Flash deve ser encerrada em sua nona temporada.

Quando tiver chegado ao fim, terá sido o maior sucesso de público do Arrowverso. No entanto, o seu desfecho também é uma boa notícia para quem não estava mais se empolgando com o enredo.

Logo depois disso, não se sabe se existem planos para que Grant Gustin retorne como Flash. Alguns fãs torcem para que ele seja integrado ao DCEU, substituindo a versão de Ezra Miller, mas isso parece bastante improvável.

A verdade é que todas as coisas têm um fim. E assim, este pode ser o adeus em definitivo de Grant Gustin como Flash.

Uma coisa é certa: esta versão ainda será lembrada com carinho por uma boa parte do público. E a sua popularidade pode continuar muito alta.

No Brasil, The Flash está disponível pela Netflix.

