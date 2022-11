Não é The Witcher: Henry Cavill não poupa elogios para ESSA série da Netflix

O ator Henry Cavill, que interpreta Geralt em The Witcher, série da Netflix, é um assíduo fã de jogos de videogame. Ele se demonstrou ser um grande fã da franquia de games da série que estrelou.

No entanto, o astro revelou que vai deixar o papel após a terceira temporada ser lançada em 2023, com Liam Hemsworth assumindo e já passando por problemas.

As adaptações de jogos para séries ou filmes estão crescendo cada vez mais, apesar de algumas produções não seguirem a fidelidade do material original.

Cavill, por ser um grande fã, parece acompanhar bastante algumas produções, e ele elogiou muito uma série da Netflix, e não é The Witcher.

Jinx é uma das protagonistas de Arcane

Astro rasga elogios para Arcane

Em recente entrevista, Cavill revelou sua crítica para Arcane, série da Netflix. O ator assistiu ao seriado, e uma vez que começou a ver, ficou viciado (via ScreenRant).

O astro disse ter gostado bastante da série, assim como sua esposa Natalie, e comentou que ficaram até tarde da noite assistindo a produção da Netflix.

Além disso, ele foi encorajado a assistir Arcane por Ali Plumb, crítico da BBC Radio 1, e não largou mais da série.

“Sim, eu realmente gostei de Arcane. Estou tão feliz que você me contou, porque quando você disse isso, eu fui para casa imediatamente e fiquei tipo ‘certo, Natalie, um amigo me disse no trabalho que eu deveria assistir Arcane'”, disse o ator.

Cavill comentou que sua esposa havia visto comentários positivos acerca de Arcane, e que a cada episódio que terminava, eles não queriam parar.

“Eu não conseguia parar de assistir, e ficou muito tarde, e Natalie disse para irmos para cama. Eu disse que tínhamos que continuar assistindo, e ela concordou”, acrescentou o astro. “É incrível, e estou muito agradecido por você ter me apresentado a isso, porque de outra forma eu poderia ter perdido.”

O ator se apaixonou por jogos, pois escapa da loucura de seus dia-a-dia. O amor do astro pela série de League of Legends não parece ser nenhuma surpresa.

Antes mesmo de viver Geralt, Cavill admitiu ter jogado The Witcher 3 duas vezes. Ele também é conhecido por montar seus próprios PCs para jogar.

As recentes adaptações para videogames estão com um histórico positivo, visto a franquia Sonic em crescimento, The Witcher sendo elogiado, e Arcane seguindo os mesmos passos.

Por sua vez, mesmo que seja apaixonado por jogos, isso não evitou que Cavill deixasse o elenco de The Witcher, já que o roteiro não era tão fiel aos livros e games.

Supostamente, sua saída está atrelada com a insatisfação com os roteiristas da série, que não seguem tanto assim o material original.

The Witcher e Arcane estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.