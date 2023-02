Não perdoavam: Elenco de Big Bang Theory tirava sarro do Raj o tempo todo

Como era o clima no set de The Big Bang Theory? Essa é a grande dúvida de muitos fãs da série. Hoje em dia, o que se sabe é que os protagonistas da sitcom também são grandes amigos na vida real. Em meio às gravações da série, o elenco também tirava sarro de Raj (e seu intérprete) o tempo todo.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo como o elenco de The Big Bang Theory zoava Raj em meio às gravações da série; confira!

Por que os colegas de elenco zoavam Raj em The Big Bang Theory?

Em todas as temporadas de The Big Bang Theory, o ator britânico Kunal Nayyar interpretou Raj Koothrappali, um dos personagens mais queridos da série.

Durante uma entrevista realizada em 2016, o apresentador americano Conan O’Brien dedicou um segmento completo aos colegas de elenco de Nayyar tirando sarro dele.

O vídeo começa com Simon Helberg, o intérprete de Howard. O ator zoa a paixão de Kunal Nayyar pela gastronomia.

“Meu Deus, cara, você tem que experimentar a comida desse lugar no centro da cidade! É boa demais. Comprei esse branzino – e tipo, eles tiram a azeitona e tudo meio que explode”, brincou o ator, imitando o colega de elenco.

Johnny Galecki, o intérprete de Leonard, também revelou uma mania bastante inusitada de Kunal Nayyar.

“Ele é o cara mais consistentemente incorreto que conheci”, afirmou o ator.

Por exemplo: uma vez, Galecki ligou para Kaley Cuoco (a intérprete de Penny) para descobrir em qual restaurante o elenco se encontraria. No entanto, a atriz manifestou confusão!

No final das contas, o intérprete de Raj havia informado a todos que o restaurante em questão era o preferido de Galecki, quando na verdade, o ator nem conhecia o estabelecimento.

“O truque é falar tudo com convicção”, disse Kunal Nayyar.

Kaley Cuoco também “brigava” com o colega de elenco todos os dias. O motivo? As vagas no estacionamento da Warner.

O intérprete de Raj dirigia uma BMW i8, e devido ao tamanho do carro, sempre costumava ocupar o espaço de Kaley Cuoco.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max. Você também pode conferir uma performance bem diferente de Kunal Nayyar na minissérie de suspense Suspicion, da AppleTV+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.