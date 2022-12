Não se preocupem, fãs: Rick and Morty está a salvo de mudanças na Warner

A série animada Rick and Morty, que traz a aventura de um cientista maluco e seu neto ajudante, está em sua sexta temporada na HBO Max. Com as mudanças na Warner Bros, que se fundiu com a Discovery, muitos ficaram preocupados acerca do futuro da animação.

Felizmente, uma declaração do presidente do Cartoon Network e do Adult Swim, Michael Ouweleen, assegurou que ambas as emissoras estão a salvo.

“Rick e Morty estão de volta – mais azarados e desgastados do que nunca. Será que eles conseguirão se recuperar para viver mais aventuras? Ou serão varridos em um oceano de xixi?”, descreve a sinopse oficial da 6ª temporada.

Uma das animações mais populares da atualidade, Rick and Morty é uma criação de Justin Holland e Dan Harmon.

Veja o que o presidente do Cartoon Network e do Adult Swim tem a dizer, abaixo.

Rick no vídeo promocional de Rick and Morty

Rick and Morty não corre risco

Apesar da falta de notícias do Cartoon Network e do Adult Swim, o presidente das redes saiu para garantir que eles não vão a lugar nenhum. Ouweleen falou com a Variety sobre sua posição na Warner Bros. Discovery e para revelar a renovação de Batwheels, que ele insiste ser um grande sucesso na HBO Max.

Ouweleen foi pego de surpresa por pessoas que anunciaram prematuramente as mortes de ambas as redes, mas reagiu afirmando: “Temos mais coisas chegando no próximo ano do que neste ano”.

“Quando entrei na rede [em 1996], para nós não era uma rede infantil, era uma rede de animação. Dissemos que era para um psicográfico, não demográfico. A melhor animação funciona em alguns níveis e para alguns públicos diferentes ao mesmo tempo”, disse o presidente das redes.

“E acho que é para onde o Cartoon Network propriamente dito está voltando. A missão que penso para nós agora é voltar a ser o melhor da animação entre Cartoon e Adult Swim, e servir ao público que ainda está lá, começando no linear, que é adulto”.

No Brasil, os episódios de Rick and Morty estão disponíveis nos catálogos da Netflix e do HBO Max.

