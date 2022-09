Narco-Santos: Explicamos o final da 1ª temporada na Netflix

Alerta de spoilers

A série Narco-Santos já estreou na Netflix e está dando o que falar. O novo k-drama é um dos grandes destaques do streaming, contando com a estrela de Round 6 e La Casa de Papel: Coreia, Park Hae-soo.

Na nova onda de doramas, Narco-Santos é mais um original da Coreia do Sul, assim como Uma Advogada Extraordinária, sucesso absoluto da Netflix.

A série acompanha um pequeno empresário que viaja para o Suriname, país sul-americano que tem um cartel de drogas controlado por um traficante coreano procurado na Coreia do Sul.

“Um empresário participa de uma missão secreta do governo para prender um traficante coreano que opera na América do Sul. Série baseada em fatos reais”, diz a sinopse.

Além de Park Hae-soo, o elenco conta com Ha Jung-woo, Chang Chen, Hwang Jung-min, Choo Ja-hyun, entre outros nomes de atores coreanos.

Empresário contra líder do tráfico de drogas

O empresário In-gu, que participa da missão junto com as autoridades da Coreia do Sul, foi pressionado por um líder da máfia chinesa. O mafioso exigiu que o empresário pagasse uma taxa para administrar seu negócio de skate, alegando que é dono de boa parte da localização.

In-gu consegue evitar de pagar a taxa, após um pastor cristão coreano no Suriname, chamado Yo-hwan, interveio e ofereceu proteção para os negócios do empresário.

No entanto, o problema é que este tal pastor é um líder de uma quadrinha de drogas de cocaína no Suriname. Yo-hwan faz In-gu ser preso, após as autoridades encontrarem cocaína escondida dentro de uma remessa de skates no aeroporto.

Um líder da equipe do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, Chang-ho, informou ao empresário que ele foi enganado. Yo-hwan havia planejado o esquema, em uma tentativa de descobrir uma nova rota de comércio de drogas para a Coreia do Sul.

Mas, o líder da quadrilha, mesmo após a acusação, permanece solto, devido a suas ligações com o governo do Suriname. O presidente fornece ao traficante proteção militar e acobertamentos quando ele precisa.

In-gu, mais tarde, ajuda as autoridades da Coreia do Sul para capturar Yo-hwan e acabar com o comércio de drogas. Fingindo organizar um grande negócio de drogas para o líder, o empresário fez uma tentativa genial, para que o traficante fosse para Porto Rico. Lá, ele seria preso pela Agência Antidrogas dos Estados Unidos.

O que houve com Yo-hwan?

Após tiroteios e perseguições, o final mostra Yo-hwan à sendo emboscado pela Agência Antidrogas dos EUA e as autoridades sul-coreanas, depois que seu carregamento de drogas para Porto Rico é interceptado.

Meses após o confronto que desmantelou o império de Yo-hwan, In-gu está de volta à Coreia do Sul com sua esposa e filhos. Ele está administrado sua oficina mecânica.

Chang-cho visita o empresário, e revela que Yo-hwan ainda está preso e que ele contou ao chefe do Serviço Nacinal de Inteligência da Coreia do Sul sobre a bola de beisebol.

Esta bola foi autografada pelo jogador coreano aposentado, Park Chan-ho, que havia dado ao traficante como um presente. In-gu deixa a bola para os filhos brincarem.

Yo-hwan disse que gostaria de ter a bola de volta, o que deixa In-gu surpreso. A cena termina com o empresário segurando a bola de beisebol em sua mão, fazendo os fãs se questionarem sobe uma possível vingança de Yo-hwan está tramando sua vingança.

Narco-Santos está disponível na Netflix.

