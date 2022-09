Narco-Santos gera problemas para a Netflix; entenda

A série coreana Narco-Santos, da Netflix, pode gerar um processo do governo do Suriname por retratar o país como uma nação governada pelo tráfego.

A série estrelada pelo ator Park Hae-soo, conhecido por Round 6, é baseada na história real de um traficante coreano, interpretado por Hwang Jung-min, que foi chefe de um cartel de drogas no Suriname entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000.

Apenas três dias após a estreia de sua 1ª temporada no dia 9 de setembro, o drama coreano chegou à terceira posição no ranking mundial da Netflix de séries mais assistidas do momento. Posição que ele ainda sustenta uma semana depois.

A reação do governo do Suriname

Em uma declaração no site oficial do governo federal do Suriname, Albert Ramdin, ministro de assuntos internacionais, disse que a série: “coloca o país como um Estado do narcotráfico”.

O ministro aponta também que: “A imagem do Suriname foi prejudicada em décadas recentes em termos de crimes e atividades entre fronteiras.” Mas, Ramdin acredita que a imagem do país bem melhorando mas que a questão: “continua um problema que vamos ser lembrados de tempos em tempos.”

A declaração também revela que o governo está averiguando a possibilidade de tomar ações legais contra os produtores da série, além disso, também é dito que uma reclamação formal será feita ao governo Sul-Coreano por meio da embaixada.

Enquanto não recebe uma notificação formal sobre a questão, um oficial do Ministério de Relações Internacionais da Coréia do Sul declarou na última terça-feira: “estar fazendo seu melhor para manter um relacionamento amistoso com o Suriname”.

De acordo com o site do governo do Suriname, o ministro Ramdin disse: “As práticas apresentadas na série sendo verdadeiras ou falsas, acabam criando uma percepção negativa. O mundo todo vê essas coisas, isso não é bom quando prestamos atenção nisso.”

Nem a Netflix, ou o criador da série, Yoon Jong-bin deram declarações sobre o assunto. Porém, quando questionado sobre os motivos de fazer a série se passar no país, Yoon disse que não sentiu a necessidade de fazer isso, já que a história é baseada em eventos reais.

A embaixada Sul-Coreana demonstrou preocupação pela segurança de imigrantes do país no Suriname, e pediu para que todos que se sentirem preocupados e precisarem de ajuda reportem imediatamente à embaixada.

Narco-Santos está disponível na Netflix.

