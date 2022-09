NCIS continua a quebrar ESSA importante regra de Gibbs

NCIS já passou por alguns problemas ao longo dos anos, mas continua forte em audiência. A série trouxe doses equilibradas de mistério, investigação, drama e mais. Há uma regra de Gibbs, no entanto, que continua a ser quebrada.

Enquanto a franquia está tentando seguir em frente sem Gibbs, é difícil não notar que NCIS e NCIS: Hawai’i começaram a ignorar uma de suas lições mais importantes.

Durante anos, Gibbs pregou que a Regra #12, “Nunca namore um colega de trabalho”, era de extrema importância.

No entanto, com o personagem oficialmente fora da série, todos devem ter decidido que a Regra #12 não é mais necessária – porque há vários relacionamentos internos conduzindo a nova temporada.

Muitos casais

NCIS brincou que Palmer e Knight se tornariam um casal quando Knight precisasse de um acompanhante para um casamento na 19ª temporada.

Alguns episódios depois, os dois estavam juntos no meio da floresta. No entanto, a 20ª temporada ainda não confirmou o relacionamento.

No primeiro episódio da 20ª temporada, Palmer chamou Knight de sua amiga e no segundo capítulo ele tentou negar seus sentimentos por ela.

Ainda assim, parece apenas uma questão de tempo antes que eles se tornem um casal.

Além disso, há uma possibilidade de que Vivian e Alden Parker possam reacender seu relacionamento, já que ela é uma personagem recorrente na 20ª temporada. costumavam trabalhar juntos no FBI – então a Regra #12 ainda se aplica.

Em NCIS: Hawai’i, o spinoff se comprometeu com “Kacy” como seu relacionamento marcante, mas atingiu vários obstáculos na primeira temporada.

Eles eram um casal, depois se separaram, então Whistler queria ser um casal, mas Lucy não. Foi uma bagunça até que Whistler foi direto para Adele e fez uma serenata para Lucy no final da primeira temporada.

No entanto, o episódio 2 da segunda temporada tentou complicar esse caso. Whistler teve que contar ao chefe do FBI sobre seu relacionamento e parecia que ele poderia invocar sua versão da Regra nº 12 removendo Whistler de sua posição como ligação do NCIS. Felizmente isso não aconteceu, e as coisas ainda estão ótimas.

Mas ainda há mais romances.

Como muitos dos chefes do NCIS, Jane Tennant é divorciada – mas ela teve alguns interesses amorosos na primeira temporada. Tennant também aparentemente teve algo com Nick Torres do NCIS. Com isso dito, os showrunners da série disseram à PopCulture que eles “certamente pretendem” ver Milius na segunda temporada, então os fãs terão que esperar e ver se ele e Tennant se juntam – ou se ela passa para outra pessoa.

Pelo jeito, ninguém se importa muito com a regra de Gibbs.

NCIS está disponível no Amazon Prime Video.

