NCIS e CSI: Vegas são renovadas

O canal americano CBS anunciou as renovações das séries NCIS, NCIS: Hawai’i e CSI: Vegas, informou o Hollywood Reporter.

As atrações se juntam a outra série de renovações do canal, como Young Sheldon, The Equalizer, a franquia FBI, além das estreantes So Help Me Todd, Fire Country, Ghosts, The Neighborhood e Bob Hearts Abishola.

Apenas as séries Blue Bloods, SWAT e East New York continuam no limbo e correm o risco de serem canceladas.

NCIS exibirá sua 21ª temporada no final de 2023 e vai quebrar um recorde de série mais longa da CBS, que antes pertencia a Gunsmoke (1955), que teve 20 temporadas.

A série de investigação se tornará o terceiro drama de horário nobre mais antigo de todos os tempos, atrás de Law & Order: SVU (atualmente na temporada 24) e Law & Order (que está na sua temporada 22).

