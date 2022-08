NCIS: ESSA é a história mais trágica da série

NCIS – Investigação Naval, tal como qualquer outra série sobre crime, oferece chances reais de queridos personagens morrerem a qualquer momento – talvez não como Game of Thrones, mas ainda assim. Existe uma história do seriado, no entanto, que é especialmente trágica.

Os personagens enfrentam uma miríade de situações assustadoras, incluindo impasses com armas, serial killers e ameaças de bomba.

Você nunca pode ter certeza se seu personagem favorito está a salvo do perigo, e esse é definitivamente o caso do drama criminal NCIS.

A série gira em torno de uma equipe fictícia de agentes especiais liderados por Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) enquanto tentam resolver casos para o Serviço Naval de Investigação Criminal — uma organização da vida real.

NCIS estreou em 2003, e está no meio de sua 19ª temporada. Ao longo dos mais de 400 episódios da série, um elenco central permaneceu, incluindo alguns personagens favoritos dos fãs.

Alguns atores originais deixaram a série ao longo dos anos, alguns dos quais tiveram seus personagens mortos enquanto estavam na linha de ação, o que causou muitas lágrimas para os espectadores do NCIS. No entanto, apenas uma morte pode ser considerada a mais trágica de todos.

Morte de personagem abalou os fãs

Ziva David (Cote de Pablo) foi uma personagem favorita dos fãs da série e serviu como personagem fixa da 3ª temporada à 11ª temporada.

Ziva deixou abruptamente o programa em 2013, mas foi revelado na 13ª temporada que ela havia morrido fora das telas.

Os fãs ficaram arrasados ao saber que Ziva havia morrido durante um ataque de morteiros em sua casa enquanto vivia em Israel. A morte foi especialmente difícil para o agente especial Anthony “Tony” DiNozzo (Michael Weatherly) já que os dois tinham um relacionamento romântico.

Tony decide sair do NCIS para investigar a morte de Ziva e se concentrar em criar sua filha, que ele só descobre logo após a tragédia. A morte de Ziva causou um golpe significativo em Tony e seus ex-colegas, e os telespectadores também sentiram a onda de choque.

Em entrevista à Vanity Fair, De Pablo disse que deixou NCIS inicialmente porque não acreditava que sua personagem estava sendo tratada de forma justa.

Felizmente para os fãs de Ziva, ela reaparece nas temporadas 16 e 17, sugerindo que algo mudou a mente de Pablo. Embora mais tarde tenha sido revelado que Ziva não morreu de fato, sua morte inicial na 13ª temporada foi, sem dúvida, uma tragédia para a base de fãs de NCIS.

NCIS já foi renovada para mais uma temporada. Ou seja: o final do 19º ano não traz o desfecho da série.

No Brasil, NCIS – Investigação Naval está disponível pelo Globoplay.

