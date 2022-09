NCIS faz grande mudança em seus 20 anos

NCIS, uma das séries policiais mais populares de todos os tempos, confirmou uma mudança importante em seu aniversário de 20 anos. Lançada originalmente em 2003, a produção exibiu, recentemente, o primeiro episódio de sua aguardada 20ª temporada. O capítulo veio acompanhado por uma novidade que deu o que falar nas redes sociais.

“Acompanhe os peculiares agentes do NCIS – o Serviço de Investigação Criminal Naval – enquanto eles rastreiam terroristas e outros criminosos de alto nível”, afirma a sinopse oficial de NCIS.

Também vista como uma das séries policiais mais duradouras da TV, NCIS já exibiu mais de 430 episódios em seus 20 anos de história.

Explicamos abaixo como uma grande mudança na 20ª temporada de NCIS impressionou os fãs da série; confira.

Ausência importante em NCIS 20 deu o que falar

O primeiro episódio da 20ª temporada de NCIS continua a trama do 19º ano, ao mesmo tempo em que devota muitas cenas para os relacionamentos interpessoais dos agentes.

Acusado de um crime que não cometeu, Alden Parker continua em fuga. Enquanto isso, os outros integrantes do time tentam protegê-lo do FBI.

Para aumentar ainda mais a tensão, a série revela que Herman Maxwell (interpretado por Michael Weston), na verdade, é o criminoso Raven.

A introdução do personagem servirá para iniciar um aguardado crossover entre NCIS e NCIS: Havaí.

Mas a maior mudança na 20ª temporada de NCIS acontece na abertura da série. Pela primeira vez, o nome de Mark Harmon não aparece nos créditos iniciais.

A ausência de Mark Harmon – o intérprete de Jethro Gibbs – na abertura da 20ª temporada de NCIS não é exatamente uma surpresa. Afinal de contas, o ator deixou o elenco principal da série no 18º ano.

Originalmente, a 18ª temporada marcaria a despedida de Gibbs. No entanto, em negociação com a CBS, o ator aceitou retornar em uma participação especial no 19º ano.

Muitos fãs não sabem, mas o retorno de Gibbs na 19ª temporada de NCIS foi essencial para garantir o futuro da série.

Nas temporadas anteriores, o nome de Mark Harmon era o primeiro a aparecer na abertura. Como o protagonista Jethro Gibbs, o ator ganhou fãs no mundo inteiro.

Em NCIS, Gibbs decide deixar os companheiros de equipe e iniciar uma nova trajetória no Alasca.

Já na vida real, Mark Harmon não tem projetos confirmados após a despedida de NCIS. Depois de 20 anos na pele do mesmo personagem, o ator deve tirar um aguardado período de férias.

NCIS – Investigação Naval está disponível pelo Globoplay. A 20º temporada, exibida atualmente nos Estados Unidos, ainda não tem data para estrear no Brasil.

