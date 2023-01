NCIS: Los Angeles vai acabar na 14ª temporada

NCIS: Los Angeles vai acabar. A 14ª temporada, que está em exibição, será a última da longeva série. O último capítulo, conforme ao Deadline, vai ao ar em 14 de maio de 2023.

Com isso, o seriado alcança o 322º capítulo, uma marca impressionante para qualquer produção televisiva.

O spinoff do carro-chefe da CBS, NCIS, é um dos programas de TV do horário nobre mais antigos da emissora, mas seu fim repentino pode ser mais um resultado de custo do que de popularidade.

Desde o início, a série é estrelada por LL Cool J e Chris O’Donnell, provavelmente significando que eles estão recebendo grandes pagamentos a cada temporada e talvez tornando uma potencial 15ª temporada um pouco cara demais.

O Deadline ainda relata que o elenco e a equipe do show foram informados hoje sobre sua conclusão e que foi naturalmente uma grande surpresa para muitos.

NCIS: Los Angeles acabou de encerrar um crossover de três partes com os outros dois programas da franquia, participando de uma história expansiva com o carro-chefe NCIS e a outra série derivada NCIS: Hawai’i.

A estrela da série, LL Cool J, comentou sobre o fim repentino do programa em um novo post no Instagram, postando uma foto dos elencos combinados dos três programas: “Este crossover de NCIS foi um grande sucesso!! Obrigado a todos os nossos milhões de fãs em todo o mundo!! Algumas das nossas melhores audiências em anos. Depois de 14 temporadas, este é o momento perfeito para acabar com NCIS: Los Angeles, no auge!!! Estou ansioso para continuar minha parceria frutífera com CBS. Mais anúncios e datas emocionantes pela frente!!!”.

DiNozzo pode retornar a NCIS?

Desde 2016 que DiNozzo não aparece em algum episódio de NCIS, embora ele seja mencionado algumas poucas vezes por outros personagens.

O retorno do personagem pode ou não acontecer. Weatherly se despediu da série Bull, onde era o protagonista, e agora não tem nenhum projeto em mente.

A possibilidade do astro de retornar é ver que outros como Mark Harmon, já voltaram para a série, fazendo uma participação especial ou continuando por alguns episódios.

Um pouco antes da publicação de Weatherly, Sean Murray, astro e colega de elenco, compartilhou uma imagem de Timothy McGee e DiNozzo em NCIS.

Isso dá uma ideia de que a CBS, emissora que produz NCIS, possa estar preparando alguma reunião especial entre os atores originais.

Weatherly deixou o elenco no final da 13ª temporada, ainda em 2016, e desde então ele não fez nenhuma aparição especial na série.

Caso a CBS realmente queira fazer uma grande surpresa, trazer o personagem DiNozzo novamente seria um passo para os fãs enlouquecerem.

No Brasil, NCIS e seus spin-offs estão disponíveis no catálogo da Globoplay.

