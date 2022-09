Neil Gaiman dá esperança a fãs de Sandman e joga balde de água fria

Enquanto os fãs aguardam ansiosos pelo anúncio da 2ª temporada de Sandman, Neil Gaiman revelou que os roteiros já estão escritos e que a pré-produção já começou, só para quebrar o coração do público dizendo que a renovação ainda não é oficial. Pelo menos não até a Netflix dizer que é.

Recentemente, o criador de Sandman tuitou o link de uma entrevista com o artista de efeitos visuais, Ian Markiewicz, e comentou: “Uma entrevista incrível com Ian Markiewicz, sobre os Efeitos Visuais de Sandman, como Tom Sturridge entrou no Sonhar e o que o departamento de efeitos visuais está planejando para a 2ª temporada.”

Os fãs mais ansiosos já começaram a comemorar, inclusive o ator Miles Gaston Villanueva de The Boys, que parabenizou o escritor pela confirmação da nova temporada da série, só para Gaiman jogar um balde de água fria na situação. O autor respondeu: “Nós não tempos uma temporada 2”.

Mesmo com todo o sucesso e popularidade, por ser uma série extremamente cara para se produzir (ou nesse ponto até pra brincar com o coração dos fãs) a Netflix ainda não confirmou uma 2ª temporada para Sandman.

Mas é inegável que a produção dos roteiros e a movimentação da equipe sejam um sinal de otimismo para a renovação da série.

Mais sobre Sandman

Sandman é a aguardada adaptação da aclamada história em quadrinhos de Neil Gaiman. A obra quase teve adaptação no cinema, mas o projeto nunca deu certo.

A série conta com envolvimento do próprio Neil Gaiman, que ajudou a supervisionar como um dos produtores e roteiristas. David S. Goyer é o roteirista, enquanto Alan Heinberg atua como showrunner.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, diz a sinopse.

Sandman está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira