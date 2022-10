Neil Gaiman quer um spin-off sobre ESSA personagem de Sandman

A atriz Jenna Coleman declarou que o criador de Sandman, Neil Gaiman, tem interesse em explorar Johanna Constantine em um spin-off solo da detetive sobrenatural.

Coleman interpreta duas personagens na série Sandman, a Johanna Constantine do século 21 que ajuda o Sonho a encontrar sua algibeira, e Lady Johanna do século 18, antepassada da outra e única das duas presentes nos quadrinhos originais.

A Constantine do século 21 é uma substituta, com o gênero trocado, de John Constantine, que exerce o papel da personagem nos quadrinhos. A troca aconteceu por conta de complicações com os direitos do personagem, que mais tarde descobrimos que será o foco de um novo filme da Warner, sequência da obra de 2006 com Keanu Reeves.

Mesmo tendo as mesmas habilidades de John, além de traumas similares e algumas outras coisas, a Johanna dos tempos modernos tem diferenças relevantes de sua contraparte masculina.

Na série, a personagem é uma exorcista bem sucedida, que chega a ser requisitada até pela Família Real, uma situação um pouco melhor da de John, que parece ser menos reconhecido e passar por mais perrengues nos quadrinhos.

O talento e carisma de Coleman, assim como as interessantes possibilidades para suas personagens, deixaram o público se perguntando se elas retornarão na 2ª temporada de Sandman, mas talvez Neil Gaiman tenha uma ideia ainda melhor.

Em uma entrevista com o The Hollywood Reporter, Coleman falou sobre sua personagem, e sua experiência com os fãs implorando por mais de Johanna Constantine, apelo que, segundo a atriz, o próprio Neil Gaiman levou até ela. Veja o que ela disse:

“Um dos motivos de querer [interpretar Constantine] era que a personagem parecia tão formada, algo muito atencioso da parte de Neil Gaiman e Allan, foi que eles me mandaram o roteiro, mas não me disseram quem era o personagem. Então eu não sabia como era Constantine quando eu li. Eu eu formei minhas próprias ideias sobre quem essa pessoa era, sem ter nenhuma preconcepção de Constantine, o que foi muito inteligente. Mas sim, Neil me atualizou [sobre os pedidos por um spin-off]. Ele e Allan estão atrás disso. Parece que seria uma boa ideia.”

Como poderia ser o spin-off de Johanna Constantine?

Como Coleman faz duas versões de Johanna Constantine, tem um potencial para as duas em possíveis derivados.

Gaiman certamente poderia trabalhar em uma história original para o spin-off, preenchendo lacunas que ficam abertas nos quadrinhos. Se formos nos prender apenas à Sandman, a Lady Johanna tem muito material para se desenvolver.

A série poderia dar detalhes das aventuras de sua infância e juventude como uma órfã vivendo nas ruas da Londres do século 18. A história poderia começar com a morte de seus pais, seguindo para a personagem fazendo fortuna recuperando a Caixa de Pandora para o Rei George III. Mesmo ela tendo uma vida curiosa antes de conhecer Morpheus em 1789, a série poderia ser focada no trabalho de Johanna para recuperar Orpheus, filho de Sonho, em 1794.

Mas se o spin-off focar na Johanna dos dias atuais, as diferenças entre ela e John Constantine abrem espaço para histórias originais tomando direções diferentes.

Indo desde uma série no estilo de Arquivo X, em que veríamos Johanna praticando seus exorcismos e trabalhando em outros casos, ou até ver a personagem em arcos maiores, com possíveis participações de personagens de Sandman.

Tendo derivado ou não, esperamos ver muito de Johanna Constantine em próximas temporadas de Sandman, que esperamos que sejam confirmadas logo.

Sandman está disponível na Netflix.

