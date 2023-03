Neil Patrick Harris retornará em dois novos episódios de How I Met Your Father

Neil Patrick Harris, o Barney Stinson de How I Met Your Mother, vai reprisar o personagem em mais dois episódios da série derivada, How I Met Your Father. O personagem já havia aparecido no começo da 2ª temporada.

Segundo o Deadline, em seu retorno, Barney vai ter um papel importante nos rumos da série.

Continua depois da publicidade

Harris interpretou Barney por nove temporadas de HIMYM. Depois de conhecer Ted (Josh Radnor) em um pub, ele rapidamente se considera parte da gangue. Mulherengo do grupo, Barney geralmente rejeitava qualquer forma de compromisso e tinha uma série de libertinagens nas primeiras temporadas da série. Seu relacionamento intermitente com Robin (Cobie Smulders) acabou se transformando em casamento, embora o casal tenha se divorciado três anos depois.

A participação de Harris em How I Met Your Father acontecerá nos dois últimos episódios da primeira parte da 2ª temporada. Veja a foto de seu retorno à série:

Neil Patrick Harris e Hilary Duff em How I Met Your Father

Mais sobre How I Met Your Father

A série derivada de How I Met Your Mother foi criada por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger.

O elenco conta com Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley, entre outros nomes.

How I Met Your Father está disponível no Brasil pelo Star+. Clique aqui para assinar o streaming!

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.