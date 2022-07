Nem George R.R. Martin pode assistir ESSE projeto de Game of Thrones

A derivada de Game of Thrones, A Casa do Dragão, chega em breve às telinhas, mas essa não foi a única série da franquia que estava em desenvolvimento. Bloodmoon chegou a iniciar a produção, mas foi descartada.

Curiosamente, apesar de ter o piloto filmado, ninguém pode assistí-lo, nem mesmo George R.R. Martin, autor dos livros que deram origem a Game of Thrones.

Em junho de 2018, o piloto da série derivada de Game of Thrones, Bloodmoon, foi encomendado pela HBO. Com a roteirista de X-Men: Primeira Classe, Jane Goldman, como showrunner, SJ Clarkson definida para dirigir e Naomi Watts estrelando, o piloto foi aprovado com um preço de US $ 30 milhões.

No entanto, depois de ver o piloto, a HBO se recusou a seguir em frente com a série.

De acordo com o THR (via ScreenRant), nem mesmo George R.R. Martin tem permissão para ver o piloto cancelado da série Bloodmoon. Martin explicou que Goldman não tinha muito o que fazer em relação ao material de origem, pois o autor havia escrito apenas oito linhas de texto discutindo o período de tempo em que a série se passava.

Ele também detalhou que o piloto lidava com ” um povo muito mais primitivo ” e não continha dragões, então o episódio foi focado em um casamento entre membros das casas do sul e do norte e a “história dos Caminhantes Brancos”.

O diretor de conteúdo da HBO, Casey Bloys, e então ex-presidente da WarnerMedia, Robert Greenblatt, falaram sobre o piloto.

“Exigiu muito mais invenção; era maior risco, maior recompensa. Não havia nada de gritantemente errado com isso. Desenvolvimento e pilotos são difíceis”, disse Bloys.

“Não era impossível de assistir, nem horrível, nem nada. Foi muito bem produzido e parecia extraordinário. Mas não me levou ao mesmo lugar que a série original. Não tinha aquela profundidade e riqueza que o piloto da série original tinha”, acrescentou Greenblatt.

house of the dragon

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022.

