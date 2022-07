Netflix anuncia nova edição do evento TUDUM; saiba mais

A Netflix anunciou uma nova edição do evento TUDUM, que envolve em trazer novidades de séries e filmes do streaming.

No dia 24 de setembro, a plataforma estará voltando com o evento virtual em todo o mundo, para divulgar novidades exclusivas de mais de 100 produções.

Às 23h, no horário de Brasília, do dia 23 de setembro, o TUDUM começa com o bloco dedicado às produções da Coreia do Sul. Às 2h30, no dia 24, os fãs poderão saber tudo sobre os projetos na Índia.

Na parte da tarde do dia 24, às 14h, o público vai conhecer as novidades e surpresas das produções nos Estados Unidos e Europa. Além disso, haverá um bloco dedicado aos títulos originais da América Latina, incluindo destaques do Brasil

Para encerrar, no dia 25, às 1:00h, as estrelas japonesas irão trazer o melhor do entretenimento do país no evento.

Onde assistir o evento?

O TUDUM, mais uma vez, será transmitido em diversos idiomas nos canais do YouTube da Netflix. Novas informações sobre o evento serão divulgadas no site oficial da plataforma, e o line-up será revelado no início de setembro.

O grande evento online da Netflix, em 2021, teve mais de 25 milhões de visualizações em 184 países. O streaming, por sua vez, é oferecido em mais de 190 países e possui 222 milhões de assinantes.

Serão 24 horas de evento, que começa no dia 24 de setembro.

