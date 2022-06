Netflix anuncia reality show de Round 6 com maior prêmio da história da TV

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 14 de junho, que estão abertas as inscrições para Squid Game: The Challenge, seu novo reality show baseado na série coreana Round 6, sucesso de audiência da plataforma de streaming.

Descrita como “a maior competição de realidade de todos os tempos”, o programa dará ao vencedor o prêmio de US$ 4,56 milhões (cerca de R$ 23 milhões), o maior pagamento em dinheiro da história da TV — embora o X Factor já tenha concedido contratos de gravação de US$ 5 milhões.

“Round 6 conquistou o mundo com a história cativante e imagens icônicas. Somos gratos por seu apoio enquanto transformamos o mundo fictício em realidade nesta competição massiva e experimento social. Os fãs da série dramática estão em uma jornada fascinante e imprevisível, enquanto nossos 456 competidores do mundo real navegam na maior série de competição de todos os tempos, cheia de tensão e reviravoltas, com o maior prêmio em dinheiro de todos os tempos no final.”, diz Brandon Riegg, vice-presidente de séries documentais e sem roteiro da Netflix

O reality show será composto por 456 participantes, tal como na série, em jogos que serão divididos em 10 episódios. O teaser também já foi divulgado:

Round 6 (Squid Game) é uma série coreana que foi lançada em 2021 na Netflix e rapidamente se tornou a produção mais vista da plataforma de streaming.

Lee Jungjae, Park Haesoo, Wi Hajoon, Jung Hoyeon e Lee Yoomi são alguns dos nomes no elenco premiado.

Sinopse: E foi dada a largada para uma competição de sobrevivência um tanto misteriosa e mortal. Nela, 456 participantes disputam entre si várias rodadas de jogos coreanos infantis cujo prêmio final tornará o vencedor um bilionário.

A segunda temporada foi confirmada, mas ainda não há previsão de lançamento.

