Netflix anuncia sorteio de Sintonia; veja detalhes

A Netflix anunciou um sorteio da série Sintonia, que promete alguns prêmios aos assinantes e fãs.

Intitulado de Nave Espelhada, o sorteio da plataforma de streaming é inédito, e dessa vez, não é promoção ou conta oficial.

Continua depois da publicidade

A Netflix está sorteando dois carros e uma moto de Sintonia, um grande sucesso nacional. Qualquer pessoa pode participar, mas precisa seguir algumas regras estabelecidas pela plataforma.

O usuário precisa estar seguindo o perfil da Netflix Brasil, e marcar três amigos na publicação do Instagram. Após isso, o participante terá de acessar o site oficial do sorteio, colocar seu nome de usuário do Instagram para retirar seu número da sorte. O número pode aparecer até 48 horas depois do comentário.

A promoção começou no dia 15, e é válida até esta quarta-feira (20). O sorteio dos veículos será realizado no dia 23 de julho, no sábado. O regulamento está anexado no site Nave Sintonia.

Oi, não sei se comentei, mas eu tô sorteando 1 carro e 2 motos de #Sintonia lá no meu Instagram, viu? É SÉRIO! Vocês têm até amanhã pra ir lá no post, marcar três amigos e torcer! Link aqui ó: https://t.co/T65RWt3q0P



E o regulamento aqui ó: https://t.co/cOg0sxxrYT pic.twitter.com/voqYdnqKy1 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 19, 2022

A história de Sintonia na Netflix

“A trama continua seguindo os passos dos três amigos que, depois de lutarem para conquistar seu espaço, vão enfrentar o desafio de chegar longe sem esquecer as origens”, diz a descrição da segunda temporada.

Ao todo são seis episódios repletos de funk, descobertas, conflitos e amizade. Na série Jottapê retorna como Doni, Bruna Mascarenhas como Rita e Christian Malheiros como Nando.

Além deles, juntam-se ao elenco: Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes.

Sintonia tem três temporadas na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.