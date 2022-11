Netflix cancela duas séries brasileiras – veja quais

Nos últimos anos, a Netflix investiu milhões de dólares em séries brasileiras. O investimento deu frutos: na maioria das vezes, as produções nacionais não demoram a figurar no Top 10 da plataforma. Mas nem mesmo a audiência foi suficiente para salvar duas queridas séries do cancelamento.

Em 16 de novembro, a Netflix confirmou o cancelamento de suas séries brasileiras. Como de costume, fãs protestaram nas redes sociais.

Vale lembrar que, na maioria das vezes, a Netflix analisa dois critérios para renovar ou cancelar suas produções originais: audiência e orçamento.

Revelamos abaixo as duas séries brasileiras que a Netflix acaba de cancelar – veja se são as suas preferidas.

Netflix cancela séries brasileiras de romance e comédia

Nesta quarta-feira (16), a Netflix confirmou o cancelamento de suas séries brasileiras: Só Se For Por Amor e Nada Suspeitos.

Só Se For Por Amor chegou ao catálogo da plataforma em 22 de setembro de 2022. Ou seja: a série chega ao fim menos de dois meses após o lançamento original.

Como Só Se For Por Amor não ganhará uma 2ª temporada, os fãs não poderão conferir o desfecho da história de Deusa.

Ambientada no mundo da música sertaneja, a história de Só Se For Por Amor se passa em Goiás. A série acompanha a trajetória de Deusa, uma cantora talentosa que faz sucesso junto com o namorado Tadeu.

No entanto, a protagonista não demora a receber uma irrecusável proposta para seguir carreira solo – o que abala as estruturas do casal e da banda.

O elenco de Só Se For Por Amor é liderado por Lucy Alves. Atualmente, a atriz interpreta a protagonista Brisa na novela Travessia, exibida pela Rede Globo.

Como a Netflix não revelou o motivo do cancelamento de Só Se For Por Amor, não sabemos se os compromissos da atriz influenciaram o fim antecipado.

Nada Suspeitos, por sua vez, estreou na Netflix em 17 de agosto de 2022. Na época, a série conquistou o público nacional.

“Enganadas pelo mesmo playboy, três mulheres vão com a família procurar respostas na mansão dele, mas acabam envolvidas em uma investigação quando ele aparece morto”, afirma a sinopse oficial de Nada Suspeitos.

O elenco dessa comédia-suspense é liderado por Fernanda Paes Leme (Salve Jorge). Thati Lopes (Esposa de Aluguel), Rômulo Arantes Neto (Espelho da Vida), Silvero Pereira (Pantanal) e a influencer Gkay também estão na série.

Vale lembrar que, recentemente, a Netflix também confirmou o cancelamento de outra série brasileira. Maldivas, protagonizada por Bruna Marquezine, chegou ao fim após apenas uma temporada.

Já é possível conferir todos os episódios de Só Se For Por Amor, Nada Suspeitos e Maldivas no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.