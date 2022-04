Netflix cancela série com astro da Marvel e provoca revolta em fãs

Em 26 de abril de 2022, a Netflix confirmou o cancelamento de mais uma série: Criando Dion. Com Michael B. Jordan – o Killmonger dos filmes da Marvel – no elenco, a produção chega ao fim após 2 temporadas. Pior ainda: termina com o final em aberto. O fato da trama acabar sem uma conclusão satisfatória deixou muitos fãs revoltados.

“Uma viúva está determinada a desvendar o mistério dos superpoderes do filho e evitar que os dons dele sejam descobertos”, afirma a sinopse oficial de Criando Dion na Netflix.

Na série de super-heróis, Michael B. Jordan interpreta o pai falecido de Dion, o protagonista titular. O elenco da série conta também com Ja’Siah Young, Rome Flynn e Alisha Wainwright.

O site Express.UK revelou tudo sobre a reação dos fãs ao cancelamento de Criando Dion na Netflix; veja abaixo.

Michael B. Jordan em Criando Dion

Fãs protestam contra o cancelamento de Criando Dion na Netflix

O cancelamento de Criando Dion pegou muitos fãs de surpresa. Afinal de contas, as duas temporadas da série garantiram uma boa audiência na plataforma.

A notícia foi confirmada por Sammi Haney, a intérprete de Esperanza na série da Netflix.

“Obrigada pelo apoio incrível que recebemos dos nossos fãs maravilhosos! A 2ª temporada foi um sucesso, igual a 1ª, mesmo se olharmos apenas para as pessoas que assistiram aos episódios e pediram uma 3ª temporada”, comentou a atriz.

A Netflix não ofereceu qualquer justificativa para o cancelamento de Criando Dion na Netflix.

Muitos fãs ficaram revoltados com a decisão da plataforma. Nos comentários da postagem de Sammi Haney, vários seguidores protestaram contra o cancelamento de Criando Dion.

“Eu já estava esperando pacientemente pela 3ª temporada”, comentou um fã. “Eu realmente gosto dessa série, estou triste por ela não ganhar mais episódios”, concordou outro.

Mas para parte dos espectadores, o cancelamento de Criando Dion tem um lado positivo. Com o fim da série, Sammi Haney poderá participar de outros projetos.

“Desejo toda a sorte do mundo para sua próxima série!”, comentou um fã na postagem original.

Alguns espectadores também consideram o cancelamento de Criando Dion como mais uma prova de uma tendência preocupante da Netflix.

“A Netflix sempre faz isso: cancela ótimas séries e deixa produções terríveis no ar. É uma vergonha”, comentou outro assinante da plataforma.

Vale lembrar que, além de interpretar o pai de Dion na série da Netflix, Michael B. Jordan também é o produtor-executivo do projeto.

Mesmo cancelada pela Netflix, Criando Dion ainda pode ganhar uma nova chance em outra plataforma de streaming ou emissora de TV. A possibilidade, no entanto, é improvável.

As duas temporadas de Criando Dion estão disponíveis na Netflix.