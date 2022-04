Netflix cancela série de comédia após 1 temporada

A Netflix anunciou (via TV Line) o cancelamento de Pretty Smart após apenas uma temporada. A série não retornará com novos episódios na gigante do streaming.

Pretty Smart era estrelada por Emily Osment, que também é conhecida por ter participado de Hannah Montana.

O cancelamento de Pretty Smart não significa que Emily Osment terá menos trabalho na carreira, já que recentemente ela foi promovida ao elenco regular de Young Sheldon.

Série com Emily Osment

Pretty Smart, da Netflix, era centrada em Chelsea, uma jovem inteligente e educada que sonha em se tornar uma escritora.

No entanto, após ser abandonada pelo namorado, ela é forçada a passar a morar com sua irmã e seu grupo de amigos não muito espertos.

Embora inicialmente não goste da ideia, Chelsea aos poucos muda de atitude, desenvolvendo novas amizades.

Pretty Smart continua disponível pela Netflix.