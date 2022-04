Netflix cancela série querida do público após duas temporadas

Criando Dion, série de ficção científica que chegou ao catálogo da Netflix em 2019, conquistou os espectadores com sua fofa história baseada no livro Raising Dion, de Dennis Liu.

A história de super-heróis conta a história de Dion, um garoto com superpoderes que foi criado sozinho por sua mãe, longe do governo, que quer transformá-lo em uma arma humana.

No entanto, se os fãs esperavam ansiosos por uma terceira temporada da produção, a notícia é triste: Criando Dion foi cancelada pela Netflix.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela atriz Sammi Haney, que escreve em seu Instagram:

“É triste dizer que Raising Dion foi CANCELADO. Obrigada por todo o apoio incrível que recebemos de todos os nossos fãs maravilhosos! A segunda temporada foi um sucesso, igual à primeira temporada, mesmo olhando quantas pessoas assistiram a todos disso e queria uma 3ª temporada!”

Confira a publicação logo abaixo:

Criando Dion chega ao fim

No final da 2ª temporada, Dion e Nicole finalmente conseguem controlar a Energia Torta, separando-a de Brayden. Porém, no episódio final do novo ano, a energia é reabsorvida por Pat, que sofre uma recaída como resultado.

Com a mistura dos poderes injetáveis e da Energia Torta, Pat se torna mais poderoso (e mais maligno) do que nunca, estabelecendo-se como o grande vilão da história.

A cena pós-créditos, ambientada em um futuro próximo, mostra Pat dominando Atlanta e fazendo planos para estender sua influência por todo o mundo, acompanhado por um exército de super-soldados, cada um com poderes individuais.

Nesse cenário complicado, Pat terá que enfrentar uma versão adulta de Dion, que pode ser a única alternativa para a salvação da humanidade. No entanto, jamais veremos o desenvolvimento dessa história, já que Criando Dion foi cancelada pela Netflix.