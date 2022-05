Netflix cancela vários projetos animados

De acordo com a Variety, a Netflix decidiu cancelar vários projetos animados que estavam em desenvolvimento.

Alguns deles são Wings of Fire, uma série animada com produção de Ava DuVernay; Antiracist Baby, um programa animado para crianças; e With Kind Regards From Kindergarten, uma animação voltada para o público jovem.

Continua depois da publicidade

Ainda não está claro se esses projetos podem ser resgatados por outros serviços de streaming, como Disney+ ou HBO Max.

Fontes indicam que o cancelamento desses projetos pela Netflix não tem relação com a crise de queda de assinantes que a gigante do streaming vem passando.

Dessa forma, os projetos podem ter sido cancelados devido a decisões inteiramente criativas. De qualquer maneira, é curioso que o cancelamento tenha acontecido em um momento tão conturbado para a Netflix.

Para conferir outras notícias relacionadas à Netflix, a gigante do streaming, clique aqui.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.