Netflix chama equipe médica para participantes de reality baseado em Round 6

A série Round 6 foi um grande sucesso na Netflix, e com isso, um reality show baseado no seriado foi criado. No entanto, houve um grande problema, fazendo a empresa ter chamado a equipe médica para os participantes do reality.

Um pequeno grupo de competidores de Round 6: The Challenge precisou de auxílio médico, após terem jogado durante uma onda de frio na Grã-Bretanha (via Variety).

Os jogadores estavam entre os 456 competidores que participaram do programa. O primeiro dia de produção aconteceu na segunda-feira (23), no Bedford’s Cardington Studios, ao norte de Londres. As temperaturas chegaram a zero grau Celsius.

Mesmo que o programa tenha sido filmado em um antigo hangar de aviões, que é fechado, o espaço estava extremamente frio e muitas pessoas não estavam acostumadas com o clima.

Um porta-voz da Netflix comentou sobre o ocorrido e relatou que os participantes estavam preparados para o frio extremo.

“Nos preocupamos profundamente com a saúde e a segurança de nosso elenco e equipe e investimos em todos os procedimentos de segurança apropriados. Embora estivesse muito frio no set – e os participantes estavam preparados para isso – quaisquer alegações de ferimentos graves são falsas”, disse ele.

Round 6 terá segunda temporada

Uma segunda temporada de Round 6 está em desenvolvimento, mas ainda deve demorar para ser lançada.

Além de ter recebido elogios da crítica, a primeira temporada de Round 6 quebrou recordes de audiência na Netflix.

“Um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais”, diz a sinopse.

Round 6 está agora disponível pela Netflix.

