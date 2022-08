Netflix comemora 25 anos com vídeo contando sua história; veja

Hoje a Netflix completa 25 anos, e para comemorar a empresa lançou um pequeno vídeo que conta um pouco da história da empresa, que começou como um serviço de assinatura em que os dvds com os filmes eram enviados por correio aos assinantes.

A empresa foi uma das maiores responsáveis por mudar a forma que consumimos filmes e séries, com a popularização do streaming e do ‘binge-watching’, que nada mais é que a famosa ‘maratona’.

O vídeo com certeza é nostálgico pra muita gente, e até informativo para os mais novos que talvez nem se lembrem de um mundo sem o streaming.

Mas além de nostalgia ele trás vários dos sucessos da plataforma.

Mesmo com o sucesso do envio de DVDs a Netflix decolou mesmo com o avanço da internet e a criação do streaming. Esse sucesso possibilitou produções originais de qualidade que trouxeram ainda mais audiência para a marca.

Anúncio da Netflix gera revolta

A Netflix anunciou mais um aumento de preço da assinatura nos EUA, aumentando o valor a ser pago em US$ 1 ou US$ 2 (dependendo do plano). Isso, naturalmente, irritou muitos usuários, que foram às redes sociais reclamar do novo valor.

Muitos consideram o aumento abusivo e não veem o retorno esperado da Netflix, enquanto outros estão cansados dos aumentos constantes.

Uma reclamação bastante comum sempre que o valor da assinatura aumenta é acerca dos cancelamentos das séries. Nos últimos anos, a plataforma de streaming tem cancelado prematuramente diversas de suas produções originais, deixando os fãs sem desfechos para suas histórias preferidas.

Com o aumento do número de outras plataformas, muitos acabam migrando, ou simplesmente assinando conforme começam a assistir um programa diferente.

