Netflix é detonada após fazer parceria com a Microsoft

Recentemente, a Netflx anunciou (oficialmente) sua primeira parceria com a Microsoft. A união tem tudo para mudar, para sempre, a estrutura da plataforma. No entanto, logo após o anúncio, o streaming passou a ser alvo de inúmeras críticas nas redes sociais.

Hoje em dia, a Netflix passa por um dos momentos mais conturbados de sua história. Afinal de contas, nos últimos anos, o mercado das plataformas de streaming se tornou cada vez mais concorrido – principalmente após a chegada de alternativas como o Prime Video, HBO Max e Disney+.

Além de causar polêmica com o reajuste de seus planos, a Netflix também sofre com a perda constante de assinantes e as críticas ao seu modelo de negócios.

Mas afinal: como a parceria da Netflix com a Microsoft vai modificar o estilo da plataforma? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as críticas ao anúncio do streaming.

Parceria da Netflix com a Microsoft é um pesadelo dos assinantes

Em abril de 2022, a Netflix anunciou a intenção de criar planos mais baratos, mas com a inclusão de propagandas.

Finalmente, em 13 de julho de 2022, o streaming revelou mais detalhes sobre seu novo modelo de assinaturas, que será implementado com a ajuda da Microsoft.

“Estamos felizes em anunciar a escolha da Microsoft como nossa nova parceira global de propagandas, tecnologia e vendas”, comentou a plataforma em uma nota oficial.

No comunicado, a plataforma também afirma que “a Microsoft tem as habilidades necessárias para cumprir todas as nossas necessidades, enquanto trabalhamos juntas para oferecer um novo modelo de streaming com propagandas”.

O streaming também indica que o novo modelo ainda está “em estágio de desenvolvimento”.

“Ainda temos muita coisa para resolver. Mas nosso objetivo a longo prazo é claro: oferecer mais escolhas aos clientes e uma melhor experiência para ao anunciantes”, concluíram os representantes da Netflix.

Nas redes sociais, os assinantes da plataforma detonaram a decisão da Netflix e prometeram cancelar as assinaturas caso as propagandas sejam realmente implementadas.

“Se a Netflix começar a exibir anúncios, vou finalmente cancelar minha assinatura após 7 anos”, comentou um usuário da plataforma.

Para muitos assinantes, o fato da Netflix inserir propagandas entre seus filmes e séries é um verdadeiro “tapa na cara”.

“Se eu ver uma propaganda na Netflix, vou cancelar minha assinatura na mesma hora”, afirmou outro assinante.

De acordo com inúmeros comentários no Twitter, o novo modelo de funcionamento da Netflix simplesmente não faz sentido.

“Imagina pagar para assistir propagandas em pleno 2022? Não acredito que verei a morte da Netflix”, afirmou outro internauta.

Além disso, vários assinantes desconfiam que a plataforma aumentará o preço de seus planos para acomodar a versão “gratuita”.

Vale lembrar que o plano da Netflix não é incluir anúncios em todos os planos de assinatura, apenas nos mais baratos.

“Permitir que os consumidores que gostariam de ter um preço mais baixo, e são tolerantes à publicidade, consigam o que querem, faz muito sentido”, explicou o CEO Reed Hastings.

Até o momento, o novo modelo de assinaturas da Netflix ainda não tem data para ser implementado.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.