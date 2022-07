Netflix ensina como criar quarto do sexo em série para maiores

Você já pensou em criar um cômodo, em sua casa, dedicado inteiramente ao sexo? Essa é a premissa Como Criar um Quarto do Sexo, uma série para maiores que acaba de chegar ao catálogo da Netflix. Misturando elementos de documentário e reality show, a produção é garantia de diversão na plataforma.

Com 8 episódios em sua primeira temporada, Como Criar um Quarto do Sexo é perfeita para uma maratona de fim de semana.

A série faz um ótimo trabalho ao falar sobre sexo sem tabus e bloqueios. Em sua estreia original, a produção foi elogiada pela maneira como aborda sua temática e pelo carisma dos participantes e da apresentadora.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Como Criar um Quarto do Sexo na Netflix; confira.

Como Criar um Quarto do Sexo tem proposta instigante na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou (mais de uma vez) o interesse do público internacional pelas produções eróticas. A franquia 365 DNI, por exemplo, é uma das mais populares da plataforma.

Como Criar um Quarto do Sexo não traz cenas explícitas, mas apresenta discussões interessantes sobre diversos aspectos da prática sexual.

“De um porão secreto bem rock ‘n’ roll a um spa luxuoso, a designer Melanie Rose cria espaços eróticos para casais neste reality show picante”, afirma a sinopse de Como Criar um Quarto do Sexo.

A premissa da série é bastante simples: a designer Melanie Rose viaja pelos Estados Unidos ajudando casais a expressarem suas fantasias mais eróticas. Por isso, a apresentadora ganhou o apelido de “Mary Poppins do sexo”.

Cada episódio de Como Criar um Quarto do Sexo conta com um casal diferente. A série também se destaca por sua diversidade. Nos 8 capítulos, Melanie Rose atende casais hetero, gays, bissexuais e uniões poliamorosas.

Em uma entrevista recente, Rose afirmou que sua intenção com a série é “retirar o estigma dos espaços íntimos”.

“Sou uma pessoa normal. Não estou aqui para jogar. Começo a falar de chicotes, anéis e vibradores, e os participantes ficam tipo: ‘Ok, ela entende disso’”, comentou a apresentadora.

O tom e o clima de Como Criar um Quarto do Sexo é muito parecido com o de Fundamentos do Prazer, outra produção documental da Netflix.

No episódio de estreia da nova série, Melanie Rose revela ter começado a trabalhar com cômodos sexuais há mais de 10 anos.

“Na verdade, uma cliente me perguntou se eu já havia construído um quarto de sexo. Foi um pouco chocante. Mas aí, voltei para casa e pesquisei sobre o assunto. E pensei: ‘por que não?’”, revelou Rose.

Os episódios de Como Criar um Quarto do Sexo também abordam diversos tipos de fetiches e fantasias sexuais, como o sadomasoquismo e a dominação.

Como Criar um Quarto do Sexo, junto com outras produções eróticas, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.