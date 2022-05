Netflix está planejando uma grande novidade; saiba mais

A Netflix perdeu 200 mil assinantes nestes primeiros meses de 2022 e parece estar desesperada para reconquistar seu espaço no mercado.

Após afirmar que pretende colocar anúncios em seus filmes e séries e decepcionar ainda mais os assinantes, que não gostaram em nada da novidade, a plataforma surgiu agora com uma notícia mais empolgante.

Segundo relatórios recentes divulgados neste sábado, dia 14 de maio, a Netflix está cogitando abrir espaço para transmissão de conteúdos ao vivo na plataforma, começando por especiais de stand-up e reality shows — pensando principalmente nos programas de competição.

Nos últimos anos, a Netflix tem se transformado em um grande lar para gravações de peças de stand-up ao redor do mundo, incluindo até nomes brasileiros como Whindersson Nunes, Felipe Neto e Rafinha Bastos, que ganharam espaço no streaming.

Os reality-shows também estão crescendo: The Circle, Brincando com Fogo e Casamento às Cegas são alguns grandes sucessos de audiência em vários países.

Agora, o portal Deadline revela que a Netflix está experimentando a opção de transmissão ao vivo para esse tipo de produções originais, e parece que a plataforma já vem testando os espectadores quanto a este novo método.

Casamento às Cegas e The Circle foram lançadas semanalmente, em vez de estrear a temporada completa de uma vez, em um formato mais semelhante ao adotado pelas emissoras de televisão.

Esse novo-velho formato pode ser um atrativo para os fãs que gostam de acompanhar tudo em tempo real, e interações on-line também podem representar pontos positivos, já que espectadores todo mundo estariam comentando a novidade simultaneamente nas redes sociais.

No entanto, a Netflix ainda não divulgou nenhum prazo ou projeto específico para testar definitivamente as atrações on-line. Mais informações podem ser compartilhadas em breve, se o projeto for adiante.