Netflix fecha parceria com a Microsoft para novos planos

A Netflix se junta à Microsoft para desenvolver um plano de assinatura com anúncios, que a Gigante do Streaming oferecerá aos consumidores após a repercussão generalizada após os recentes aumentos de preços.

O plano foi anunciado em abril, mas essa é a informação mais concreta divulgada ainda sugerindo sua trajetória.

Em um comunicado à imprensa, a Netflix reconhece que “é muito cedo e temos muito o que trabalhar”, mas promete aos usuários que seu pacto com a Microsoft fornecerá aos assinantes e anunciantes da Netflix uma experiência “melhor do que a TV tradicional”.

Fora o estabelecimento de metas corporativas para trazer aos consumidores mais opções e aos anunciantes maior retorno por seus investimentos, parece que a Netflix e a Microsoft ainda não têm muitas ideias concretas.

A Microsoft tem acesso a uma gigantesca quantidade de dados de anunciantes, obtidos por meio de navegadores de internet, Skype e vários outros produtos, além de um dos mercados mais procurados no mercado de streaming.

Netflix e Microsoft se pronunciam sobre a parceria

“Hoje temos o prazer de anunciar que selecionamos a Microsoft como nossa parceira tecnologia de publicidade global e parceira de vendas”, diz a Netflix em comunicado (via ComicBook).

“A Microsoft tem a capacidade comprovada de oferecer suporte a todas as nossas necessidades de publicidade enquanto trabalhamos juntos para criar uma nova oferta com anúncios. Mais importante, a Microsoft ofereceu a flexibilidade de inovar ao longo do tempo tanto no lado da tecnologia quanto nas vendas, bem como fortes proteções de privacidade para nossos membros”.

A própria Microsoft também se pronunciou sobre o assunto.

“No lançamento, os consumidores terão mais opções para acessar o conteúdo premiado da Netflix”, disse a Microsoft em comunicado próprio.

“Os profissionais de marketing que procuram a Microsoft para suas necessidades de publicidade terão acesso ao público da Netflix. O anúncio de hoje também endossa a abordagem da Microsoft à privacidade, que se baseia na proteção das informações dos clientes”.

Ainda não há data para a chegada dos novos planos com anúncios da Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.