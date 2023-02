Netflix justifica erro hilário da 4ª temporada de Você

Na 4ª temporada de Você, o protagonista Joe Goldberg troca os Estados Unidos pela Inglaterra para começar uma nova vida. No entanto, é justamente essa nova ambientação que proporciona um dos maiores (e mais hilários) erros da série. Após muitos comentários nas redes sociais, até a Netflix se pronunciou sobre o assunto.

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de Você.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de Você conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo como a Netflix justificou o erro mais hilário da 4ª temporada de Você – confira se você percebeu a falha!

Fãs britânicos se divertem com erro de Você

Como citamos anteriormente, a 4ª temporada de Você é ambientada em Londres. Por isso, os fãs britânicos da série foram os primeiros a perceber um grande erro na trama.

Nos novos episódios, Joe começa a trabalhar em uma universidade conhecida como Darcy College. Essa instituição não existe na vida real. Suas cenas, na verdade, foram gravadas no Royal Holloway, um colégio que faz parte da Universidade de Londres.

Porém, o Royal Holloway não fica em Londres, mas sim em Egham, uma cidade do condado de Surrey.

Os assinantes britânicos da Netflix, é claro, não deixaram passar o fato da Netflix usar Egham como cenário para uma trama que é ambientada em Londres.

Em um dos episódios da 4ª temporada, por exemplo, Joe caminha do local de trabalho à casa em South Kensington – uma caminhada que, na vida real, levaria mais de 6 horas.

Como você já sabe, Você é uma história fictícia, e por isso, os cenários não precisam ser exatamente fiéis à vida real (como acontece em Emily em Paris, por exemplo).

Mesmo assim, o “erro” da 4ª temporada de Você tem dado o que falar nas redes sociais, principalmente entre os assinantes ingleses da plataforma.

Netflix finalmente justifica erro de Você

Logo após o lançamento da 4ª temporada de Você, espectadores britânicos encheram as redes sociais de comentários sobre o novo lar de Joe.

“No primeiro episódio de Você, o Joe anda do Royal Holloway até a estação de Shoreditch High em Kensington? Quer dizer que ele caminhou de Egham até o centro de Londres? É uma jornada e tanto!”, brincou um espectador no Twitter.

Logo em seguida, a Netflix admitiu o erro e interagiu com os espectadores, relembrando a fala de Joe que deixou os londrinos em polvorosa.

“O campus fica do outro lado da cidade, mas em um lugar como Londres, não me importo em caminhar”, escreveu a plataforma, em uma postagem com uma foto do Google Maps que mostra que, na vida real, o trajeto demoraria mais de 9 horas.

A 4ª temporada de Você está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.