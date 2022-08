Netflix lança 2ª temporada de Bom Dia, Verônica; saiba tudo

Bom Dia, Verônica, uma das séries brasileiras mais populares da Netflix, acaba de lançar sua 2ª temporada. Já disponíveis no catálogo nacional da plataforma, os novos episódios prometem fazer muito sucesso com a introdução de personagens inéditos, tramas surpreendentes e inúmeros mistérios.

“Uma policial investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal com um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro”, afirma a sinopse oficial de Bom Dia, Verônica.

A 1ª temporada de Bom Dia, Verônica estreou na Netflix em 2020. A série é baseada no romance homônimo escrito por Ilana Casoy e Raphael Montes. O primeiro ano trouxe Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado nos papéis principais.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica na Netflix; confira.

Quem retorna na 2ª temporada de Bom Dia, Verônica?

Uma boa parte do elenco principal de Bom Dia, Verônica retorna na 2ª temporada do thriller criminal.

Ou seja: os fãs podem aguardar a volta de Tainá Müller (Em Família) como a protagonista Verônica Torres.

Além disso, Elisa Volpatto (Assédio) retorna como Anita. Dado o final da 1ª temporada, a situação de Cláudio (Eduardo Moscovis) e Janete (Camila Morgado) está indefinida.

Conheça os novos personagens de Bom Dia, Verônica

A 2ª temporada de Bom Dia, Verônica conta com a introdução de 3 novos personagens – interpretados por famosos atores brasileiros.

Reynaldo Gianecchini (Verdades Secretas, Laços de Família) interpreta Matias Carneiro, o homem por trás da organização criminosa que Verônica luta para derrotar.

Klara Castanho, de filmes como Confissões de uma Garota Excluída e Tudo por um Popstar, vive Ângela, a filha de Matias que sofre com os abusos do pai.

Camila Márdila, de Amor de Mãe e Que Horas Ela Volta, completa o novo elenco de Bom Dia, Verônica, como Gisele esposa de Matias, que também passa por abusos físicos e psicológicos.

De que fala Bom Dia, Verônica 2?

Na 2ª temporada de Bom Dia, Verônica, a protagonista titular é obrigada a mudar de identidade e ficar longe de sua família.

Em meio a esse cenário complexo, Verônica faz de tudo para desmascarar o líder de uma organização criminosa – com tentáculos que atingem todas as esferas do poder.

Matias, o personagem de Reynaldo Gianecchini, é o líder dessa organização. O personagem esconde seus crimes por trás de uma fachada de “cidadão de bem” e “homem de fé”.

Ameaçada pela influência de Matias, Verônica não desiste de fazer justiça – e nessa eletrizante jornada, encara segredos do passado e toma uma importante decisão.

“Dada como morta, Verônica tenta desvendar os mistérios da seita religiosa que promove abuso e corrupção no governo”, afirma a sinopse oficial de Bom Dia, Verônica 2.

Estreia de Bom Dia, Verônica 2 na Netflix

Como citamos anteriormente, a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica já está disponível no catálogo da Netflix.

Os novos episódios estrearam na plataforma em 3 de agosto de 2022, às 4 da manhã.

Você já pode conferir a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica, na Netflix. Veja abaixo o trailer.

