Netflix lança nova opção de assinatura com anúncios; veja todos os detalhes

Como estava sendo previsto a algum tempo, e testado em vários países, a Netflix Brasil acaba de anunciar em seu Twitter uma nova opção de plano com a presença de anúncios, disponível a partir de novembro.

A nova opção nada mais é que uma assinatura mais barata da plataforma, mas que sujeita o usuário a assistir alguns anúncios.

Continua depois da publicidade

A estratégia para tentar recuperar os assinantes que acabaram cancelando o serviço, por conta dos preços mais salgados que de seus concorrentes. A Netflix deixa claro que nada muda nos planos que já existem, somente quem assinar a opção mais barata que terá a presença de comerciais.

O novo plano custa apenas R$18,90 por mês, e será praticamente igual ao plano básico da Netflix que já existe hoje.

Como funciona o plano com anúncios da Netflix

A nova opção é chamada de Básico Com Anúncios, e tem todos os recursos do plano Básico da plataforma, mas com algumas diferenças.

Segundo dados revelados pela empresa, assim como no plano mais básico da plataforma, o plano com anúncios tem várias séries e filmes, com um algoritmo ajudando o usuário no que assistir, e a possibilidade de assistir em qualquer aparelho que rode a Netflix.

A principal diferença realmente é a presença de anúncios, que somarão cerca de 4 a 5 minutos por hora, que serão reproduzidos antes ou durante filmes e séries. Alguns filmes e séries também não estarão disponíveis em um primeiro momento por questões de licenciamento, mas a plataforma garante que está trabalhando nisso. Downloads dos títulos também não serão possíveis.

As propagandas terão serão de 15 ou 30 segundos, e os anunciantes poderão vincular sua marca ao gênero que acharem mais proveitoso para sua marca, como ação, romance, drama, etc.. Além disso, existe a possibilidade do anunciante escolher não aparecer em conteúdos que não tenham nada a ver com sua marca.

Mesmo que em um primeiro momento, a notícia de que a Netflix terá anúncios assustou os assinantes, a abordagem deve atrair um novo público para a plataforma, mas sem perder o antigo, que ainda pode assinar as versões sem propagandas.

A Netflix sem anúncios por R$18,90 estará disponível a partir do dia 3 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira