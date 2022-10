Netflix lança série paranormal que vai arrepiar você

Outubro é o mês perfeito para conferir as produções mais assustadoras da Netflix. Para quem deseja levar sustos de verdade, a série 28 Dias Assombrados é uma boa pedida. A produção documental leva times de cientistas aos lugares mais sinistros dos Estados Unidos – com o objetivo de provar, de uma vez por todas, a existência de vida após a morte.

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a série assustadora também faz referência à franquia Invocação do Mal e às aventuras sobrenaturais de Ed e Lorraine Warren.

A estreia faz parte da programação de Halloween da Netflix, que deve lançar produções assustadoras até o último dia do mês.

Explicamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a sinistra série 28 Dias Assombrados; confira.

Conheça a arrepiante 28 Dias Assombrados na Netflix

A série documental 28 Dias Assombrados acompanha uma intrépida investigação paranormal, protagonizada por três grupos de cientistas e especialistas no mundo oculto.

“Três equipes passam 28 dias em lugares mal-assombrados como parte de uma experiência paranormal baseada nas teorias de Ed e Lorraine Warren”, afirma a sinopse oficial de 28 Dias Assombrados.

Como citamos anteriormente, o objetivo dos times é provar a existência da vida após a morte e oferecer um olhar mais moderno às experiências de Ed e Lorraine Warren.

O casal Warren, para quem não conhece, é visto como a dupla de investigadores paranormais mais famosa do mundo.

Na franquia Invocação do Mal, Ed e Lorraine Warren são interpretados, respectivamente, por Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Cada um dos episódios de 28 Dias Assombrados aborda uma história sobrenatural diferente. Os casos misteriosos são investigados por equipes de especialistas dos estados de Colorado, Connecticut e Carolina do Norte.

No primeiro episódio, os grupos estabelecem conexões importantes com o mundo espiritual. A sensitiva Amy, por exemplo, tem visões de uma mulher ensanguentada, e a equipe de Connecticut, ouve vozes do além.

Já no segundo capítulo, a equipe de Denver (Colorado) investiga um assustador túnel subterrâneo e descobre a verdade por trás dos assassinatos de uma família inteira.

No terceiro capítulo, o foco principal envolve os motivos que levaram às mortes da Família Lawson. As equipes de Colorados e Connecticut também passaram por momentos de grande tensão.

A partir daí, as equipes realizam sessões espirituais, séances e elementos tecnológicos para se comunicar com os espíritos e descobrir o que realmente aconteceu com eles.

Ou seja: se você gosta de histórias de “fantasmas da vida real”, 28 Dias Assombrados é uma ótima dica para curtir o Halloween na Netflix.

Todos os episódios de 28 Dias Assombrados estão disponíveis na Netflix.

