Netflix libera primeiras cenas da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx

A Netflix lançou uma prévia da segunda temporada de Fate: A Saga Winx. Além disso, foi revelado que o seriado retorna ainda em 2022.

A cena apresenta Paulina Chávez, nova integrante do elenco da série de fantasia, mostrando um pouco dos poderes dela.

Continua depois da publicidade

Abigail Cowen, de O Mundo Sombrio de Sabrina, é Bloom na adaptação de O Clube das Winx na Netflix. A atriz apareceu também em séries como Stranger Things.

O elenco ainda conta com Hannah van der Westhuysen (The Fugitives), Precious Mustapha (Endeavour), Eliot Salt (Gameface), Elisha Applebaum (Undercover Hooligan), Sadie Soverall (Rose Plays Julie), Freddie Thorp (Safe), Danny Griffin (So Awkward), Theo Graham (Hollyoaks), Jacob Dudman (The A List), Eve Best (Nurse Jackie), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Animais Fantásticos e Onde Habitam) Alex Macqueen (The Thick of It) e Eva Birthistle (The Last Kingdom).

“Decididas a controlar seus poderes mágicos, cinco adolescentes encaram rivalidades, romances e estudos do mundo sobrenatural em uma escola para fadas”, diz a sinopse do seriado da plataforma.

Fate: A Saga Winx, a série live-action de O Clube das Winx, já está disponível na Netflix. O segundo ano chega em 2022. Veja a prévia, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.