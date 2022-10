Netflix pagou valor milionário para adaptar Bem-vindos à Vizinhança

Produzida por Ryan Murphy, Bem-vindos à Vizinhança se tornou um enorme sucesso na Netflix. A trama assustadora é baseada em uma história real. Para adaptar a trama, a Netflix precisou desembolsar uma bolada impressionante – além de enfrentar outras plataformas de streaming em uma batalha pelos direitos autorais.

“Cartas sinistras. Vizinhos estranhos. Ameaças obscuras. Uma família se muda para a casa dos sonhos, mas logo descobre que herdou um pesadelo”, afirma a sinopse oficial de Bem-vindos à Vizinhança na Netflix.

Liderado por Naomi Watts (Cidade dos Sonhos) e Bobby Cannavale (Blonde), o elenco de Bem-vindos à Vizinhança conta também com Jennifer Coolidge (The White Lotus) e Mia Farrow (O Bebê de Rosemary).

Mostramos abaixo o valor milionário que a Netflix precisou gastar para adaptar Bem-vindos à Vizinhança; confira.

Netflix pagou mais de 1 milhão de dólares para adaptar Bem-vindos à Vizinhança

Logo após estrear na Netflix, Bem-vindos à Vizinhança garantiu o Número 1 do Top 10 do streaming – superando até mesmo Dahmer: Um Canibal Americano.

Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, a série é baseada em “The Watcher” (O Observador), um artigo publicado em 2018 no site The Cut.

Bem-vindos à Vizinhança é a segunda série da Netflix a ser adaptada a partir de artigos do The Cut. A primeira foi Inventando Anna, uma produção de Shonda Rhimes.

Em seus 5 primeiros dias de lançamento, Bem-vindos à Vizinhança já foi assistida por mais de 125 milhões de horas. A série fica um pouco atrás de Dahmer, que foi vista por mais de 196 milhões de horas nesse mesmo período.

Ainda em 2018, a Netflix entrou em uma batalha conturbada pelos direitos da adaptação de Bem-vindos à Vizinhança. Na época, o objetivo da plataforma era produzir um filme sobre a história de Derek e Maria Broaddus – o casal da vida real que inspira os protagonistas Dean e Nora.

Na época, a plataforma enfrentou diversas emissoras de TV e serviços de streaming. Um deles até se ofereceu para comprar a casa onde se passou a história.

Finalmente, a Netflix conseguiu adquirir os direitos sobre o artigo “The Watcher” por “mais de 1 milhão de dólares”. O número específico não foi revelado.

Esses direitos de adaptação incluem todas as informações do artigo do The Cut e “os direitos da história do casal que viveu esse pesadelo por 4 anos”.

Um dos vizinhos do casal Broaddus revelou que a família embolsou “quase 10 milhões de dólares” com a produção de Bem-vindos à Vizinhança. Esse número, no entanto, não foi confirmado.

Recentemente, a família Broaddus afirmou não ter o menor interesse em assistir Bem-vindos à Vizinhança. Para Derek e Maria, a experiência pessoal já foi traumática o suficiente.

Bem-vindos à Vizinhança está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.