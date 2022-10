Netflix planeja ACABAR com o compartilhamento de perfis

Em breve, os assinantes da Netflix terão que se despedir de um dos recursos mais queridos da plataforma – o compartilhamento de perfis e senhas. Em um pronunciamento recente, a plataforma confirmou a intenção de acabar com a “farra dos perfis”. No futuro, os usuários não poderão dividir a assinatura com amigos e familiares.

Nos últimos anos, a Netflix passou a concorrer com novas plataformas de streaming – como HBO Max, Disney+ e Star+.

Além disso, entre 2021 e 2022, a plataforma sofreu com a perda constante de assinantes e as críticas ao seu modelo de negócios. Para compensar os prejuízos, os executivos do streaming decidiram adotar modelos diferenciados de assinatura.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a proibição de compartilhamento de perfis na Netflix; confira.

Em breve, usuários da Netflix não poderão compartilhar perfis e senhas de graça

O compartilhamento de perfis e senhas na Netflix está com os dias contados. Em uma nota oficial à imprensa, a companhia afirmou que, em 2023, seu foco será “gerar lucros”.

Para isso, a plataforma adota duas estratégias: a criação de um plano mais barato de assinaturas (mas com a inclusão de anúncios e propagandas) e a cobrança de taxas extras para usuários que desejam compartilhar a assinatura com pessoas que não vivem na mesma residência.

O novo sistema funcionará como uma espécie de “compartilhamento pago”. Ou seja: os assinantes poderão dividir a senha com amigos e familiares, mas terão que pagar por isso.

“O nosso objetivo é monetizar o compartilhamento dessas contas”, afirmou a empresa.

Em março de 2022, a Netflix começou os testes deste novo sistema. Com uma medida batizada de “Membro Extra”, a plataforma começou a cobrar uma taxa especial dos assinantes que dividem a conta.

A medida foi implementada, inicialmente, no Chile, Peru e Costa Rica. Nos próximos três meses, ela deve chegar aos 190 países atendidos pela plataforma – incluindo o Brasil.

Vale lembrar que a empresa ainda não definiu o valor da taxa para os usuários brasileiros. Em alguns países, esse valor extra chega a atingir até 3 dólares (cerca de R$ 15).

Outra mudança anunciada pela plataforma envolve a “transferência de perfil”. Com a liberação desse novo recurso, os usuários que deixam assinaturas compartilhadas conseguem criar novas contas com mais praticidade. Será possível, por exemplo, levar todas as informações do perfil (incluindo histórico e preferências) de uma conta a outra.

Anteriormente, a Netflix já havia confirmado a criação de um plano mais barato de assinatura. No novo modelo, os usuários contarão com um desconto no valor total – mas terão que assistir propagandas entre os conteúdos da plataforma.

No Brasil, o modelo Netflix + Anúncios custará R$ 18,90, R$ 7 a menos que o plano básico (que custa R$ 25,90). Os usuários poderão fazer a assinatura a partir de 3 de novembro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.