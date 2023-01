Netflix pode perder Wandinha para o Amazon Prime Video

Wandinha é um dos maiores sucessos da Netflix, mas a série pode acabar mudando de casa no futuro. A Gigante do Streaming pode perder os direitos de exibição para sua maior competição, o Amazon Prime Video.

Apesar de se tornar o programa em inglês mais assistido da plataforma em sua primeira semana – acumulando mais de 400 milhões de horas – o seriado ainda não foi renovado pela Netflix para uma segunda temporada.

Depois de seu grande sucesso, outra rodada de Wandinha certamente parece inevitável, mas sem nada confirmado, pode ser que vejamos a série continuar em outro streaming.

A Netflix, sem dúvida, fará questão de manter Wandinha no seu catálogo, mas devido ao fato do programa ser um produto da Metro Goldwyn-Mayer (MGM) – pode não ter escolha.

No ano passado, foi relatado pelo Deadline que o serviço de streaming concorrente Amazon e MGM assinaram uma fusão de US$ 8,5 bilhões, que potencialmente deixou os direitos de Wandinha em suas mãos.

Caso os direitos estejam com a MGM e não com a Netflix, pode ser que o Prime Video que continue a história de Wandinha daqui para a frente.

No entanto, nem todas as esperanças estão perdidas para a gigante, já que a Netflix pode propor um acordo com a Amazon para manter a série de sucesso e, de acordo com o Metro, a Amazon disse que não tem planos de tornar todo o conteúdo da MGM exclusivo ao Prime Video.

Jenna Ortega é a protagonista de Wandinha.

Mais sobre Wandinha na Netflix

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Produzida por Tim Burton, Wandinha foi acusada de racismo por dois motivos: a baixa quantidade de personagens negros e a caracterização desses personagens. Em uma entrevista recente, Joy Sunday – a intérprete de Bianca – discutiu o assunto e defendeu a produção da Netflix.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse da série.

Wandinha é protagonizada por Jenna Ortega (X: A Marca da Morte), e conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos) no elenco.

Wandinha está disponível na Netflix.

