Netflix por pouco não perde sua primeira série original

A Netflix é muito conhecida por suas séries originais, como Sex Education, The Witcher, Eu Nunca…, entre várias outras produções de sucesso na plataforma.

Mas, o streaming que surgiu ainda em 1997, viu sua primeira série original lançada em 2012, Lilyhammer, por pouco escapar de seu controle, com a Netflix quase a perdendo.

“Após testemunhar contra um chefe da máfia, o ex-gângster Frank Tagliano é colocado no programa de proteção à vítima e pede para ir para Lillehammer, uma pequena cidade na Noruega da qual se apaixonou ao assistir as Olimpíadas de Inverno de 1994”, revela a sinopse.

O elenco da série conta com Steven Van Zandt, Trond Fausa, Steinar Sagen, Marian Saastad Ottesen, Tommy Karlsen e Fridtjov Såheim.

Lilyhammer estava prestes a deixar a plataforma em dezembro

Em outubro, a Netflix anunciou que Lilyhammer deixaria a plataforma em dezembro, após o contrato de licença de 10 anos para transmitir a série nos Estados Unidos expirar.

Porém, parece que a produção vai continuar no catálogo do streaming, visto que a empresa fechou um acordo de última hora para manter a série (via ComicBook).

O ator, Steven Van Zandt, emitiu um comunicado, e se disse muito orgulhoso da série norueguesa, com a Netflix ajudando a produção a ganhar visibilidade internacional.

“Estou muito orgulhoso de Lilyhammer não ser apenas o primeiro programa original da Netflix, mas o primeiro programa verdadeiramente internacional, com legendas e um elenco e equipe completamente noruegueses”, disse o astro.

“Isso acabou ajudando a estabelecer a Netflix como a primeira empresa de entretenimento verdadeiramente internacional”, concluiu.

Considerada a primeira série original da Netflix, Lilyhammer começou a ser transmitida ainda na TV NRK, na Noruega, 12 dias antes da empresa adquirir os direitos de transmissão internacional.

O chefe da Netflix, Ted Sarandos, relembrou que a série era um pouco fora do comum para ser o primeiro conteúdo origina do streaming.

“Olhando para trás, Lilyhammer foi talvez uma escolha pouco ortodoxa para nosso primeiro programa. Mas funcionou porque era uma história profundamente local que poderíamos compartilhar com o mundo”, comentou Sarandos.

Apesar disso, Sarandos agradeceu todo o empenho do elenco e da equipe da série, e prometeu mais histórias de lugares diversos na plataforma.

“Obrigado Lilyhammer e Steven Van Zandt por iniciar esta incrível jornada de dez anos. É sempre difícil prever o que está por vir nos próximos, mas uma coisa é certo: teremos muito mais grandes histórias de qualquer lugar que podem ser amadas em todos os lugares”, garantiu um dos chefes da empresa.

Lilyhammer está disponível na Netflix.

