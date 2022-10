Netflix prepara lançamento de terror realmente perturbador

O artista Junji Ito marcou seu espaço como um mestre do terror no mundo dos animes e mangás, e agora, a Netflix anunciou um anime adaptando a obra antológica do autor Maniac: Japanese Tales of the Macabre.

A série terá várias histórias de Ito estreando nas telas pelo serviço de streaming. E para empolgar ainda mais os fãs, a Netflix acaba de revelar a abertura do anime.

Não é a primeira vez que obras de Ito são adaptadas para a televisão, exemplos disso são trabalhos como Gyo e The Junji Ito Collection, histórias que envolvem seres marinhos com pernas de aranha indo para a terra e modelos que comem carne humana.

Maniac também não é o único trabalho que está sendo adaptado no momento, já que uma adaptação da obra Uzumaki está sendo feita pela Toonami, divisão de animes da Adult Swim.

Confira a abertura da série antológica de Ito na Netflix:

Saiba mais sobre o novo anime de terror da Netflix

A Netflix descreve a história como: “O genial Junji Ito, há muito tempo, vem sendo a cara do mundo de mangás de terror japoneses. Com uma seleção de 20 obras-primas macabras cheias de sua visão de mundo original, e personagens fascinantes desenhados no estilo impressionante de Ito, incluindo títulos populares como Balões Suspensos, e personagens favoritos dos fãs como Tomie e Soichi, essa série anima vai imergir os espectadores no charme mecânico de Junji Ito

Os fãs estão curiosos para saber se Maniac vai conseguir capturar a atmosfera de terror impressionante presente no trabalho de Junji Ito.

Assim como o recente evento de Halloween da Netflix, O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, Maniac é uma série antológica, com cada episódio trazendo uma história assustadora diferente.

Maniac está marcado para estrear no dia 19 de janeiro na Netflix.

