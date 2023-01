Netflix renova Brincando com Fogo para 5ª temporada

Brincando com Fogo continua sendo um grande sucesso na Netflix. Agora, a plataforma de streaming confirmou que o reality show ganhará uma quinta temporada.

Toda essa popularidade levou ao programa ganhar quatro temporadas, sem falar na versão brasileira. O quinto agora foi assegurado pela Netflix, que publicou um vídeo nas redes sociais.

No YouTube, o trailer de anúncio da quinta temporada não traz cenas inéditas, apenas trechos dos programas anteriores.

Infelizmente, uma data de estreia para a nova leva de episódios ainda não foi divulgada, mas pode ser que estreie ainda em 2023.

Veja o vídeo de anúncio da quinta temporada de Brincando com Fogo, abaixo.

Mais sobre Brincando com Fogo

A terceira foi lançada em janeiro de 2022, com a mais recente saindo quase um ano depois, em dezembro. Se a próxima temporada seguir um padrão semelhante, poderíamos esperar ver a quinta temporada no final de 2023.

“Jovens solteiros e cheios de energia numa praia paradisíaca. Parece perfeito, só que para ganhar o grande prêmio, eles precisam renunciar ao sexo”, afirma a sinopse oficial de Brincando com Fogo.

Vale lembrar que Brincando com Fogo deu origem ao spin-off Brincando com Fogo Brasil, que já conta com duas temporadas na Netflix.

A quarta temporada de Brincando com Fogo já está disponível na Netflix.

