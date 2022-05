Netflix revela primeiras cenas da série de TV de Sonic

Sonic, famoso personagem dos jogos da Sega, voltou a ficar e alta desde o lançamento de seu filme misto de live-action e CGI que foi um grande sucesso nos cinemas.

Enquanto é aguardado o lançamento do terceiro longa de sua franquia cinematográfica, a Netflix também promete estrear em breve uma série animada do personagem.

Chamada de Sonic Prime, a nova série de animação havia sido anunciada em fevereiro de 2021 pela plataforma de streaming, e as primeiras imagens acabaram de ser divulgadas.

Em um novo vídeo publicado pela Netflix com prévias de suas próximas séries animadas, é possível ver as primeiras imagens de Sonic Prime dentre as estreias previstas para 2022.

Confira abaixo:

Mais sobre Sonic Prime na Netflix

Ainda não se sabe muito sobre a estreia de Sonic Prime na Netflix.

Como o vídeo divulgado pela Netflix diz que “2022 está repleto de animações”, é possível que o lançamento de Sonic Prime seja realizado ainda neste ano pela plataforma de streaming.

No entanto, uma data exata ainda não foi divulgada.

Mais informações devem ser compartilhadas em breve.