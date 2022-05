Netflix revela primeiras imagens da 3ª temporada de The Umbrella Academy

A terceira temporada de The Umbrella Academy está chegando!

Os novos episódios da famosa série da Netflix chegam à plataforma de streaming no dia 22 de junho e, na contagem regressiva para a sua estreia, a Netflix divulgou a sinopse da nova temporada:

“Depois de colocar um fim no dia do juízo final de 1963, a Umbrella Academy volta para o presente, convencida de que impediu o apocalipse inicial e corrigiu essa linha do tempo esquecida de uma vez por todas. Mas após um breve momento de celebração, eles percebem que as coisas não estão exatamente (ok, nem um pouco) como deixaram.”, diz a sinopse.

O texto continua: “Entre para a Sparrow Academy. Inteligentes, estilosos e tão quentes quanto um mar de icebergs, os Sparrow imediatamente colidem com os Umbrella em um confronto violento que acaba por ser a menor das preocupações de todos. Superar desafios, perdas e surpresas próprias – e lidar com uma entidade destrutiva não identificada causando estragos no Universo (algo que eles podem ter causado) – agora tudo o que eles precisam fazer é convencer a nova e possivelmente melhor família de papai a ajudá-los a consertar o que sua chegada fez de errado. Será que eles encontrarão um caminho de volta para suas vidas pré-apocalípticas? Ou este novo mundo está prestes a revelar mais do que apenas um soluço na linha do tempo?”

Também foram divulgadas as primeiras imagens oficiais da temporada.

Confira logo abaixo:

Mais sobre The Umbrella Academy

A série The Umbrella Academy é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore retornam em The Umbrella Academy.

Steve Blackman, por sua vez, volta novamente para ser o showrunner e produtor-executivo.

Como mencionado anteriormente, a terceira temporada de The Umbrella Academy chega à Netflix em 22 de junho.