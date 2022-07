Netflix tem nova série de sobrevivência parecida com Manifest

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Respire! é garantia de emoção, reviravoltas e cenas eletrizantes na plataforma. Com apenas 6 episódios em sua 1ª temporada, a minissérie de sobrevivência tem recebido grandes elogios da crítica especializada. Para boa parte da imprensa, a produção é a “nova Manifest”.

O drama de sobrevivência Respire! (também encontrado sob o título original Keep Breathing) é um projeto de Martin Gero (Bored to Death) e Brendan Gall (Blindspot).

Respire! Estreou na Netflix em 28 de julho de 2022. A série não demorou a garantir posições de destaque no Top 10 da plataforma, graças à sua trama dinâmica, premissa interessante e performances do elenco.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Respire! na Netflix; confira – e veja por que a série é parecida com Manifest.

Conheça a trama eletrizante de Respire! na Netflix

De acordo com a premissa de Respire!, comparações com séries como Manifest, Lost e Yellowjackets são inevitáveis.

Assim como a história de Manifest, a trama do novo sucesso da Netflix começa após um grande desastre aéreo. No mesmo estilo de Lost, Respire! desenvolve grandes mistérios sobre o passado dos sobreviventes e a razão do acidente.

Finalmente, em uma trama semelhante à da elogiada Yellowjackets, Respire! é uma história de sobrevivência na natureza.

“Uma jovem sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense. Para se manter viva, ela precisa aprender a lidar com a natureza e com seus próprios demônios”, afirma a sinopse oficial de Respire! na Netflix.

Respire! Acompanha a trajetória de Liv, uma jovem que se vê perdida na imensidão selvagem do Canadá após se envolver em um terrível acidente com um avião particular.

Em meio aos escombros da queda, Liv percebe que é a única sobrevivente do acidente. A partir daí, a personagem enfrenta os elementos da natureza – além de fantasmas do passado – para sobreviver e manter a sanidade.

Conheça o elenco de Respire! na Netflix

Na Netflix, o elenco de Respire! é liderado pela atriz e cantora mexicana Melissa Barrera, no papel da protagonista Liv.

Você, provavelmente, conhece Melissa Barrera por sua performance como Sam Carpenter no filme de terror Pânico (lançado em 2022).

A atriz também está nas séries Clube dos Corvos e Vida, além dos filmes In the Heights e Bed Rest.

O ator alemão Jeff Wilbusch (Oslo) interpreta Danny, o namorado de Liv, que vive um relacionamento conturbado com a protagonista.

Florencia Lozano, de séries como Lista Negra e Narcos, interpreta a mãe de Liv. Juan Pablo Espinosa (Acapulco) é o pai da personagem.

O elenco de Respire! é completado por Austin Stowell (Winter, o Golfinho) como Sam, o piloto do avião que se envolve no acidente.

Respire! já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer da série.

