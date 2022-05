Netflix tem um novo Crepúsculo; conheça o filme

A franquia Crepúsculo mudou para sempre a cara dos vampiros na cultura pop. Anos após lançar Amanhecer Parte 2, a saga de Edward e Bella continua fazendo sucesso no mundo inteiro. A Netflix se aproveita dessa popularidade para lançar Primeira Morte, seu “Crepúsculo original”. Recentemente, a plataforma divulgou as primeiras imagens da série.

Primeira Morte – First Kill, no título original – é uma criação de Felicia D. Henderson (Empire), baseada no conto homônimo escrito por Victoria Schwab.

Continua depois da publicidade

Emma Roberts, famosa por interpretar várias personagens diferentes na série de terror American Horror Story, é a produtora-executiva.

Veja abaixo as primeiras fotos de Primeira Morte, divulgadas pela Netflix. Confira também alguns detalhes sobre a trama e elenco da vindoura série.

Com temática familiar, Primeira Morte é o Crepúsculo da Netflix

As fotos divulgadas pela Netflix comprovam o teor teen de Primeira Morte. A estética da série já é comparada à de O Mundo Sombrio de Sabrina, outro sucesso da plataforma.

Fãs podem aguardar por muito drama, reviravoltas, sequências de ação, romance e, é claro, dentinhos afiados.

A série teen Primeira Morte acompanha a história de uma jovem vampira que escolhe uma presa inusitada para seu primeiro assassinato.

“Se apaixonar é algo arriscado para as adolescentes Juliette e Calliope: uma delas é uma vampira, e a outra, uma caçadora de vampiros – e ambas estão prontas para a Primeira Morte”, afirma a sinopse oficial da série.

Na trama, a jovem vampira Juliette se prepara para clamar sua primeira vítima e garantir uma posição de destaque em seu poderoso clã.

Calliope, a nova garota da cidade, chama a atenção de Juliette. Mas para a surpresa da protagonista, a jovem se revela uma caçadora de vampiros, integrante de uma famosa família de investigadores sobrenaturais.

Como indica a descrição, as duas personagens acabam se apaixonando – o que ocasiona momentos de grande emoção e reviravoltas imprevisíveis.

O elenco de Primeira Morte é liderado por Sarah Catherine Hook e Imani Lewis como Juliette e Calliope, respectivamente.

Sarah Catherine Hook é famosa por sua performance como Debbie Glatzel no filme de terror Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio.

Imani Lewis, por sua vez, é conhecida por interpretar Aniyah na aclamada dramédia Oitava Série.

Também integram o elenco de Primeira Morte os atores Elizabeth Mitchell (Lost), Aubin Wise (Atlanta), Gracie Dzienny (Bumblebee), Dominic Goodman (Ele é Demais), Phillip Mullings Jr. (Chad) e Jason R. Moore (O Justiceiro).

Primeira Morte estreia na Netflix em 10 de junho de 2022. Veja abaixo as primeiras imagens da série.

Sobre o autor Redação