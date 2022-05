Netflix tem um novo Crepúsculo; veja

A franquia Crepúsculo mudou para sempre a cara dos vampiros na cultura pop. Anos após lançar Amanhecer Parte 2, a saga de Edward e Bella continua fazendo sucesso no mundo inteiro. A Netflix se aproveita dessa popularidade para lançar Primeira Morte, seu “Crepúsculo original”. Recentemente, a plataforma divulgou as primeiras imagens da série.

Primeira Morte – First Kill, no título original – é uma criação de Felicia D. Henderson (Empire), baseada no conto homônimo escrito por Victoria Schwab.

Emma Roberts, famosa por interpretar várias personagens diferentes na série de terror American Horror Story, é a produtora-executiva.

Veja abaixo as primeiras fotos de Primeira Morte, divulgadas pela Netflix. Confira também alguns detalhes sobre a trama e elenco da vindoura série.

Com temática familiar, Primeira Morte é o Crepúsculo da Netflix

As fotos divulgadas pela Netflix comprovam o teor teen de Primeira Morte. A estética da série já é comparada à de O Mundo Sombrio de Sabrina, outro sucesso da plataforma.

Fãs podem aguardar por muito drama, reviravoltas, sequências de ação, romance e, é claro, dentinhos afiados.

A série teen Primeira Morte acompanha a história de uma jovem vampira que escolhe uma presa inusitada para seu primeiro assassinato.

“Se apaixonar é algo arriscado para as adolescentes Juliette e Calliope: uma delas é uma vampira, e a outra, uma caçadora de vampiros – e ambas estão prontas para a Primeira Morte”, afirma a sinopse oficial da série.

Na trama, a jovem vampira Juliette se prepara para clamar sua primeira vítima e garantir uma posição de destaque em seu poderoso clã.

Calliope, a nova garota da cidade, chama a atenção de Juliette. Mas para a surpresa da protagonista, a jovem se revela uma caçadora de vampiros, integrante de uma famosa família de investigadores sobrenaturais.

Como indica a descrição, as duas personagens acabam se apaixonando – o que ocasiona momentos de grande emoção e reviravoltas imprevisíveis.

O elenco de Primeira Morte é liderado por Sarah Catherine Hook e Imani Lewis como Juliette e Calliope, respectivamente.

Sarah Catherine Hook é famosa por sua performance como Debbie Glatzel no filme de terror Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio.

Imani Lewis, por sua vez, é conhecida por interpretar Aniyah na aclamada dramédia Oitava Série.

Também integram o elenco de Primeira Morte os atores Elizabeth Mitchell (Lost), Aubin Wise (Atlanta), Gracie Dzienny (Bumblebee), Dominic Goodman (Ele é Demais), Phillip Mullings Jr. (Chad) e Jason R. Moore (O Justiceiro).

Primeira Morte estreia na Netflix em 10 de junho de 2022. Veja abaixo as primeiras imagens da série.