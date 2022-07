New Amsterdam perde atriz do elenco original; veja

Por meio do Instagram, Freema Agyeman anunciou que não retornará como Dra. Helen Sharpe na quinta e última temporada de New Amsterdam.

O motivo de sua saída, aparentemente, é o compromisso com outro projeto que já está sendo gravado no momento.

Confira abaixo a postagem da atriz no Instagram.

Saída de membro importante do elenco

Freema Agyeman era parte do elenco de New Amsterdam desde a primeira temporada, com a Dra. Helen Sharpe sendo uma das personagens mais importantes do enredo.

Leia abaixo a sinopse da série.

“O Dr. Max Goodwin é brilhante, charmoso e também o novo diretor médico do hospital público mais antigo dos Estados Unidos, o qual ele está decidido a derrubar a burocracia para prestar cuidados excepcionais.”

A quinta e última temporada de New Amsterdam terá início em 20 de setembro nos Estados Unidos. No Brasil, a série está disponível no Globoplay.

