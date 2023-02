Ninguém em The Big Bang Theory sabe comer e isso é vergonhoso

Muitos fãs não sabem, mas (na maioria das vezes), quando atores aparecem comendo em cena, não estão comendo de verdade! Em algumas produções, esse “fingimento” é quase imperceptível, e em outras, está na cara. A sitcom The Big Bang Theory, infelizmente, está no segundo grupo.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Revelamos abaixo porque, de acordo com o site Looper, ninguém sabe comer em The Big Bang Theory; confira!

Elenco de The Big Bang Theory não consegue comer em cena

Filmada à frente de uma audiência real, The Big Bang Theory – no clássico estilo das sitcoms multicâmera – contava com um número limitado de sets.

Em muitos deles, os personagens apareciam comendo, seja café da manhã, jantar ou outras refeições coletivas.

A decisão dos roteiristas de The Big Bang Theory de incluir o elemento “comida” em muitas cenas da série saiu pela culatra. Afinal de contas, os personagens da sitcom simplesmente não sabem comer em cena.

A exceção é Kaley Cuoco, a intérprete de Penny. A personagem, de acordo com fãs da série, é até crível quando ingere alimentos nas sequências da série. O mesmo não pode ser dito sobre Sheldon, Leonard, Raj e Howard.

Muitas vezes, seja comendo comida chinesa no apartamento de Sheldon e Leonard, ou “jantando” na cafeteria da CalTech, os personagens representam o pior exemplo de “atuação de refeição” da história das sitcoms.

Johnny Galecki, o intérprete de Leonard, é o pior de todos. A maneira como Leonard finge comer é, no mínimo, insana.

Por exemplo: ao invés de fincar o garfo na comida antes da câmera cortar para outro ator, Galecki toma a bizarra decisão de mover os alimentos no prato como se fosse uma criança tentando esconder o fato de não querer comer um pedaço de brócolis.

Até a maneira como o personagem segura um garfo é completamente alienígena. Leonard parece um visitante de outro planeta tentando entender como os humanos se alimentam.

Vale lembrar que, no grande esquema das coisas, o fato dos personagens de The Big Bang Theory não saberem comer em cena não é um grande problema – mas mesmo assim, a falha é criticada por fãs mais observadores.

Não acredita? Confira abaixo um vídeo com várias cenas de Leonard, Sheldon, Howard e Raj comendo no refeitório.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.